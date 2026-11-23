Apple hat das iPad mini gründlich überarbeitet. Der Bildschirm wächst, der Chip legt kräftig zu und das Gehäuse schrumpft. Dazu kommt ein Schutz gegen Wasser und Staub. Der Haken: Mit 749 Euro Einstiegspreis wird das kleinste iPad zum kostspieligsten mini aller Zeiten.

Ein größeres OLED-Display, aber nur mit 60 Hz

Das auffälligste Upgrade steckt im Bildschirm. Statt eines 8,3-Zoll LCD verbaut Apple jetzt ein OLED-Panel mit 8,5 Zoll und einer Auflösung von 2.316 x 1.512 Pixeln. Dadurch fallen die Kontraste kräftiger aus, helle Bereiche strahlen stärker und dunkle Partien wirken satter. Das sieht einfach grandios aus, sodass das Arbeiten mit dem mini einfach Spaß macht. Außerdem lässt sich die Helligkeit weit genug absenken, um abends im Dunkelmodus entspannt zu lesen ohne den Bettnachbar vom Schlaf abzuhalten.

Wer mehr investiert, bekommt für 130 Euro Aufpreis die matte Nanotextur-Beschichtung, die Spiegelungen deutlich dämpft, dafür aber etwas Bildschärfe kostet. Beim iPhone Duo habe ich mich an das matte Display gewöhnt, allerdings ziehe ich am iPad das Standarddisplay vor, da die Farben lebendiger sind. Das Upgrade mit Nanotextur gibt es allerdings nur zusammen mit einem Sprung auf 256 GB Speicher, womit das Tablet bei 1.009 Euro landet. Das verstehe ich leider überhaupt nicht und Apple macht mal wieder Apple-Sachen.

Ein Wermutstropfen bleibt: Auf ProMotion muss das mini weiterhin verzichten, denn die Bildwiederholrate liegt bei 60 statt 120 Hz. Apple argumentiert, die schnelle Reaktionszeit von OLED gleiche das aus. Ich halte dagegen und erwarte bei solchen Preisen auch im kleinen iPad mini das beste OLED Display mit ProMotion. Es mag sein, dass ein ungeübtes Auge den Unterschied nicht sieht, doch wer einmal ein flüssiges ProMotion-Display genutzt hat, will keine 60 Hz mehr. Vor allem beim Scrollen ist der Unterschied schon enorm.

So hat Apple das iPad mini staubdicht gemacht

Das iPad mini ist das erste iPad, das die neue Schutzklasse IP67 aufweist. Sie bedeutet, dass kein Staub eindringt und kurzes Untertauchen dem Gerät nichts anhaben kann. Für Küche, Kinderzimmer oder Werkbank ist das ein echter Gewinn, als Unterwasserkamera taugt das mini deshalb aber noch lange nicht. Wer zuvor tunlichst darauf geachtet hat, dass bloß kein Tropfen Wasser oder ein Hauch Mehl ans iPad kommt, kann jetzt entspannter mit dem iPad mini umgehen.

Damit die Zertifizierung klappt, musste Apple Kompromisse eingehen. Statt Lautsprecheröffnungen gibt es ein sogenanntes „Acoustic Display“, bei dem der Ton über die Vorderseite abgestrahlt wird. Das Klangbild stufe ich als gut ein, teils sogar besser als zuvor, weil der Sound direkt nach vorne abgegeben wird. Ich kann mir vorstellen, dass Apple diese Technik auch in künftigen iPads verbauen wird.

A20 Pro: Deutlich mehr Leistung bei weniger Gewicht

Unter der Haube arbeitet der A20 Pro, der auch im iPhone 18 Pro steckt. Gegenüber dem mini von 2024 rechnet er in Benchmarks rund 50 Prozent schneller, bei grafiklastigen Aufgaben sogar etwa dreimal so schnell. Das trifft auf mein iPad mini mit A20 Pro und 512 GB zu, das im Gegensatz zu den anderen Modellen einen CPU-Kern mehr besitzt. Demnach fällt die Performance bei den anderen Modellen minimal geringer aus. Das ist aber zu vernachlässigen, da das iPad mini alle Aufgaben mit Bravur meistert und mit dem A20 Pro auch für die nächsten 3 bis 5 Jahre gerüstet ist.

Bringt das wirklich was? Ja, Apps starten flotter und anspruchsvolle Spiele-Titel laufen jetzt flüssig, während sie auf dem Vorgänger kaum spielbar waren. Gleichzeitig wurde das Gehäuse 0,9 Millimeter dünner und 38 Gramm leichter. Das ist sehr beeindruckend, so wie es auch schon beim iPad Pro der Fall war. Unbedingt notwendig war es nicht, aber Apple zeigt hier mal wieder, was sie wirklich können, wenn sie wollen. Die Akkulaufzeit bleibt trotz etwas kleinerer Batterie bei etwa neun Stunden Bildschirmzeit, was ein guter Wert ist.

Eine weitere Änderung betrifft die Frontkamera: Sie sitzt nun an der Querformat-Kante. Das passt zu den übrigen iPads, ist aber für alle, die das mini hochkant halten, gewöhnungsbedürftig. Face ID gibt es weiterhin nicht, entsperrt wird per Touch ID. Die 12 MP Weitwinkel-Kamera ist für schnelle Fotos in Ordnung, liefert im Vergleich zu aktuellen iPhone-Modellen nur durchschnittliche Ergebnisse.

Preise im Vergleich: Wo das mini steht

iPad (Basis): ab 499 Euro, A16-Chip, 128 GB

iPad Mini: ab 749 Euro, A20 Pro, 128 GB

iPad Air: ab 799 Euro, M4-Chip, 128 GB

iPad Pro: ab 1.299 Euro, M5-Chip, 256 GB

Teuer: Ein voll ausgestattetes iPad mini mit Mobilfunk, 512 GB und Nanotextur schlägt mit 1.429 Euro zu Buche. Vielleicht besser: Wer nicht unbedingt ein kompaktes Format will, bekommt für nur 50 Euro mehr das deutlich vielseitigere iPad Air.

Fazit: Für Mini-Fans ein Volltreffer

Unterm Strich gelingt Apple die beste mini-Generation seit Langem. Sie ist schneller, robuster, schlanker und hat das bessere Display. Der Preis und die fehlenden 120 Hz trüben das Bild allerdings. Wer ohnehin ein kleines Tablet sucht oder es im rauen Alltag einsetzt, greift gerne zu. Alle anderen fahren mit dem Air wahrscheinlich besser.