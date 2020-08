iPad Pro & Magic Keyboard: Darum können sie mein MacBook Air nicht ersetzen

Seit etwa einer Woche bin auch ich Besitzerin eines neuen iPad Pro 11″, das im April dieses Jahres von Apple vorgestellt worden ist. Um auch unterwegs oder vom Sofa aus bequem arbeiten und die Vorteile der Maus- bzw. Trackpad-Unterstützung in iPadOS 13 nutzen zu können, habe ich mich zudem für die Anschaffung von Apples Magic Keyboard für das iPad Pro entschieden. Mit einem Preis von etwa 330 Euro für mein 11-Zoll-Modell war dieser Zubehörkauf sicherlich keine leichte Entscheidung. Aber nach einigen Tagen der Nutzung kann ich nun sagen: Ich bereue den Kauf definitiv nicht.

Eine der Fragen, die sich bei der Anschaffung dieser neuen mobilen Lösung automatisch ergeben haben, war: Kann diese Kombination auch im Alltag mein MacBook Air ersetzen, sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit? Eigentlich hatte ich deswegen vor, das MacBook Air für eine komplette Woche außen vor zu lassen und euch dann von meinen Erfahrungen zu berichten. Aus diesem Test ist allerdings nichts geworden, da zumindest ich bei meinen ersten Versuchen, das iPad Pro + Magic Keyboard für meine Arbeit zu verwenden, auf einige Hürden gestoßen bin.

Eines muss man trotzdem vorweg sagen: Die Kombination aus iPad Pro und Magic Keyboard ist eine der homogensten Lösungen, die man wohl derzeit am Markt bekommen kann. Das iPad Pro passt perfekt zum Magic Keyboard, lässt sich schnell und einfach magnetisch anbringen, hält bombenfest an der Tastaturhülle, und verbindet sich dank des Connectors ohne großes Zutun. Das Schreiben mit dem Magic Keyboard gestaltet sich trotz der leicht verkleinerten Tasten sehr angenehm, und auch das Trackpad reagiert butterweich und ohne Verzögerungen. Auch an die verschiedenen Multitouch-Gesten mit zwei oder drei Fingern hat man sich schnell gewöhnt. Wo also ist der Haken?

Nachdem ich das Magic Keyboard wenige Tage nach dem Erhalt des iPad Pro 11″ in den Händen hielt, wagte ich gleich einen Versuch, meine tägliche Arbeit für appgefahren auch einmal mit dieser mobilen und flexiblen Kombination anzugehen. Man muss dazu wissen, dass wir in der Redaktion mit einer erweiterten WordPress-Variante arbeiten. Diese verfügt über einige Extras und Plugins, um das WordPress-Layout unseres Blogs an unsere Bedürfnisse anzupassen.

Umständliche App-Wechsel und aufwändiges Einbinden von Fotos

Hier begannen für mich schon die ersten Probleme. Das Schreiben eines Artikels ist mit dem iPad Pro + Magic Keyboard an sich keine große Sache: Ich öffne ein Pages-Dokument und tippe drauflos. Um allerdings meine geschriebenen Inhalte dann in WordPress einzubinden, kann ich nicht die im App Store erhältliche WordPress-App (App Store-Link) verwenden, da sie nicht über alle benötigten Funktionen verfügt. Also kommt in diesem Fall die Web-Version von WordPress zum Einsatz. Im Editor kann ich dann zwar all meine Inhalte problemlos einbinden und Änderungen am Text, wie Links oder Überschriften, platzieren. Hier heißt es aber schon, umständlich zwischen den einzelnen Fenstern in Pages, dem App Store und der WordPress-Ansicht hin- und her zu springen. Wischgesten hier, Wischgesten da – spätestens nach mehreren Artikeln am Tag stellt sich hier langsam aber sicher ein erstes Genervtsein ein.

Das nächste Problem ergibt sich in der Tatsache, dass wir für unseren Blog Fotos und Grafiken mit einer bestimmten Pixelbreite benötigen. Mit der App Affinity Photo (App Store-Link) kann ich vorhandene Grafiken und Bilder zwar auf diese Größe skalieren, aber dieser gesamte Prozess ist deutlich aufwändiger, als am MacBook eine Automator-Aktion in Anspruch zu nehmen, um die Fotos mit einem Mausklick auf die richtige Größe zu bringen. Auch das schnelle Hochladen der Grafiken in WordPress per Drag-and-Drop entfällt: In der Webversion von WordPress kann ich vom iPad Pro aus nur jeweils eine Bilddatei auf einmal hochladen. Bei Artikeln mit drei oder mehr Fotos gestaltet sich dieser Vorgang nah an der Frusttoleranzgrenze.

Und dann wäre da noch der kleine 11″-Bildschirm, der für das Schreiben in Pages oder dem Surfen im Web mehr als ausreicht, aber bei mehreren geöffneten Apps oder Seiten ein Hindernis ist. Ständig mit den Fingergesten über das Multitasking zwischen Apps, Skype-Chat mit den Kollegen, Bildbearbeitung und Safari wechseln zu müssen, ist für den dauerhaften Arbeitsalltag einer WordPress-Nutzerin nicht sonderlich praktikabel. Sicher, für den Notfall kann man sich so behelfen, aber angenehmes Arbeiten ist dies zumindest für mich und meine täglichen Arbeitsprozesse nicht.

MacBook Air: Nur 260 Gramm schwerer als die iPad Pro-Combo

Hinzu kommt, dass einige Apps und Websites kein Copy-and-Paste über einen rechten Mausklick bzw. sekundären Mausklick mit zwei Fingern auf dem Magic Keyboard unterstützen. So muss man sich der altbekannten Tastenkombinationen von CMD+C bzw. CMD+V bedienen, um Texte und anderes zu kopieren. Auch praktische Textkürzel-Apps wie aText existieren kaum für iPadOS: TextExpander setzt seit einiger Zeit auf ein Abonnement, und Apples eigene Textkürzel-Funktion ist ohne eine Unterstützung für Leerzeilen immer noch sehr rudimentär ausgestattet.

Bedenkt man dann zusätzlich, dass mein MacBook Air (2020) mit seinem 13″-Display ein Gewicht von 1.290 Gramm, das iPad Pro samt Magic Keyboard über einen 11″-Bildschirm und ein Gewicht von 1.060 Gramm verfügt, muss man nicht lange überlegen, welches der beiden Geräte das angenehmere Arbeiten ermöglicht. Die 12.9″-Variante des iPad Pro samt Magic Keyboard wiegt sogar mehr als das aktuelle MacBook Air. Ich jedenfalls nehme gerne die 260 Gramm mehr in Kauf, um eine größere Tastatur und Bildschirm zum Arbeiten zu haben. Zudem erlaubt es das MacBook Air auch, einen externen Bildschirm wie das Thunderbolt Display in voller Größe zum Arbeiten zu verwenden. Sicherlich, auch das iPad Pro kann an einen Fernseher angeschlossen und dann mit Maus und Bluetooth-Tastatur genutzt werden, aber die bequemere Variante ist definitiv die MacBook-Lösung.

So bleibt für mich am Ende festzustellen: Für den Notfall oder ein bis zwei kleinere Artikel, die man von unterwegs schreiben möchte, ist das iPad Pro samt Magic Keyboard keine schlechte Idee. Die kompakten Maße der Tastaturhülle erlauben es, die Combo bequem im Rucksack mitzunehmen und dabei gleichzeitig das iPad Pro zu schützen. Für einen ganzen Arbeitstag jedoch setze ich aber weiterhin lieber auf die zahlreichen Vorzüge eines Desktop-Systems wie macOS samt MacBook-Hardware. In anderen Berufen kann dies natürlich anders aussehen, und vielleicht gibt es unter unseren Lesern ja auch Beispiele, in denen der Umstieg auf die mobile Tablet- und Tastatur-Kombination erfolgreich geklappt hat. Ich möchte diese Combo zwar auch nicht missen, aber für den Arbeitseinsatz ist es in meinem Fall nicht wirklich geeignet. Bei anderen Bloggern und YouTubern hingegen hat der Umstieg problemlos geklappt.

Wie sieht es bei euch aus – könnt ihr euch einen Umstieg vom Desktop-System zu iPadOS mit iPad samt Tastatur vorstellen? Habt ihr vielleicht auch schon ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht? Was hält euch vom Umstieg ab? Habt ihr Empfehlungen für iPad Pro-User im Alltag? Wir sind wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem spannenden Thema.