iPhone 14: In der Türkei ist das neue Modell am teuersten

Seit einigen Jahren hatten brasilianische Apple-Fans am meisten zu bezahlen, wenn es um den Erwerb eines neuen iPhones aus dem Apple Store ging. Das iPhone 12, iPhone 13 und das iPhone SE der dritten Generation waren weltweit in Brasilien am teuersten.

Wie neue Zahlen von Nukeni nun belegen, hat die Türkei erstmals Brasilien den Rang abgelaufen, so dass man dort das weltweit teuerste iPhone 14 erwirbt. Nukeni vergleicht in jedem Jahr die iPhone-Preise, basierend auf den jeweiligen Apple-Länderwebsites. Die Preise variieren je nach lokaler Währung und den entsprechenden Steuern in jedem Land.

Die Untersuchung von Nukeni berücksichtigt auch verschiedene Preise für die USA und Kanada, da sich dort die lokalen Steuern je nach Bundesland unterscheiden. Auch mit dieser Berücksichtigung ist die Türkei jetzt das Land mit dem teuersten iPhone 14 weltweit – zumindest offiziell.

iPhone 14 Pro kostet 2.193,15 USD in der Türkei

Basierend auf den Berechnungen für das iPhone 14 Pro kostet die 128 GB-Variante dort ganze 2.193,15 US-Dollar. An zweiter Stelle steht nach wie vor Brasilien, wo das gleiche Exemplar 1.823,19 USD kostet. Weitere hochpreisige Länder sind Indien, Ungarn und Polen. Als günstigste Länder werden die USA und Japan aufgeführt, wo das Gerät 999 USD (ohne Steuern) bzw. 1.039,45 USD kostet.

Als Gründe für die hohen iPhone 14-Preise in der Türkei können die andauernde Wirtschaftskrise des Landes und eine extrem hohe Inflationsrate im Land genannt werden. Apple verkaufte daher im Jahr 2021 keine Produkte mehr in der Türkei, da die türkische Währung innerhalb weniger Stunden rund 15 Prozent ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verlor. Als man den Verkauf wieder startete, erhöhte man die Preise um 25 Prozent. Auch die Preise im App Store und für Abonnements sind in der Türkei angehoben worden.

Auch das Britische Pfund und der Euro leiden unter der Inflation, und verloren an Wert gegenüber dem US-Dollar. So sah sich Apple gezwungen, auch in Ländern wie Deutschland oder Großbritannien die Preise anzuziehen, um die schwächere Währung auszugleichen.