iPhone 14: Jon Prosser leakt neues Design und mehr

Der Name Jon Prosser ist euch sicherlich schon einmal über den Weg gelaufen. Der YouTuber ist sehr gut vernetzt und bekommt allerhand Infos zugespielt. Seine Quellen haben ihn mit ersten Details zum iPhone 14 versorgt – ja: iPhone 14. Also das iPhone, dass Apple im September 2022 vorstellen wird.

So soll sich das Design des iPhone 14 am Design des iPhone 4 orientieren. Das iPhone 14 soll dicker werden und das Kamera-Modul fast nahtlos mit der Rückseite abschließen, die eine Glasschicht bekommt. Der Rahmen soll aus Titan gefertigt werden. Daraus kann man folgern, dass das iPhone 14 auch einen großen Akku bekommen wird. Die Lautstärke-Knöpfe werden rund, außerdem soll das iPhone 14 ein vollflächiges Display mit einer Loch-Kamera bekommen. Die Notch wird demnach verschwinden, wobei die Sensoren für Face ID weiterhin integriert sein sollen.

An dieser Stelle sei gesagt: Prossers Aussagen sind nicht in Stein gemeißelt. Bis zur offiziellen Vorstellung kann sich noch viel ändern. Die Frage an euch: Würdet ihr nächstes Jahr zum iPhone 14 greifen, wenn Prossers Vorhersagen stimmig sind?

(Fotos: Prosser/RendersbyIan)