iPhone 14 Pro: Violett und Blau als neue Farben

Natürlich möchte Apple alle wichtigen Details zum kommenden iPhone 14 Pro bis zur kommenden Keynote am 7. September unter Verschluss halten. Das ist aber einfacher gesagt als getan, denn immer wieder gelangen Infos und Fotos an die Öffentlichkeit. Ein neues Foto soll jetzt die Farben der kommenden iPhone 14 Pro-Modelle zeigen.

Dass Lila als neue Farbe in der Verlosung ist, ist schon länger bekannt. Nun gibt es einen ersten Blick auf das eher dunklere Violett. Wie die Farbe dann in echt aussehen wird, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig gibt es ein neues Blau, das dunkler als das aktuelle Sierrablau sein soll. Ein kurzes Video zeigt, dass je nach Blickwinkel das Violett eher nur schimmert.

Purple only appears at certain angles.

