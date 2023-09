iPhone 15: Alles über den neuen USB-C-Anschluss

In den neuen iPhone-Modellen hat Apple endlich einen USB-C-Anschluss verbaut. In der mehr als 15-jährigen Geschichte ist es erst die zweite Veränderung dieser Art, nachdem 2012 mit dem iPhone 5 der Wechsel vom 30-Pin-Anschluss zum Lightning-Port vollzogen wurde.

Die guten Nachrichten: Nachdem es in den vergangenen Monaten anderslautende Gerüchte gab, ist es mittlerweile sicher, dass der USB-C-Anschluss im iPhone 15 ganz gewöhnlich ist. Apple verbaut keine sonderbaren Chips, um weiterhin Lizenzgebühren von Drittanbietern kassieren zu können. Unter anderem sind auch Apples bereits bestehende USB-C-Ladegeräte und Kabel, die es bereits für das iPad gab, mit dem iPhone 15 kompatibel.

USB-C-Port des iPhone 15 liefert 4,5 Watt Leistung

Der neue Anschluss ist aber nicht nur universal, er kann auch deutlich mehr als der bisherige Lightning-Port. Zwar soll die Ladeleistung mit bis zu 27 Watt unverändert sein, dafür gibt es in die andere Richtung aber deutlich mehr Leistung. An den USB-C-Port angeschlossenes Zubehör kann bis zu 4,5 Watt Leistung vom iPhone abrufen. Der Lightning-Anschluss war auf mickrige 0,3 Watt limitiert.

Damit können beispielsweise auch externe Festplatten ohne zusätzliche Stromversorgung am iPhone 15 angeschlossen werden. Oder aber man lädt AirPods oder Apple Watch über den USB-C-Port des iPhones auf. Ob man wohl auch ein iPhone 15 mit einem iPhone 15 aufladen kann?

Auch externe Bildschirme können angeschlossen werden

Das iPhone 15 kann mit dem neuen USB-C-Port sogar direkt an einen Bildschirm angeschlossen werden. Apple schreibt dazu in einem Support-Dokument: „Du kannst dein iPhone über den USB-C-Anschluss an externe Displays anschließen, damit du Videos, Fotos und mehr auf einem größeren Bildschirm sehen kannst.“

Nicht vergessen dürfen wir, dass das iPhone 15 Pro einen deutlich schnelleren Anschluss verbaut hat. Hier hat Apple einen USB 3.2 Gen 2 Chip spendiert, der bis zu 10 GB/s Datenübertragung ermöglicht. Beim iPhone 15 kommt dagegen nur USB 2 mit 480 Mbit/s zum Einsatz. In der Theorie dauert die Übertragung einer 2 GB großen Datei mit dem iPhone 15 rund 33 Sekunden, während es beim iPhone 15 Pro weniger als 2 Sekunden sind.