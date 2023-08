iPhone 15: Leak des vermeintlichen USB-C-Connectors aufgetaucht

Mit der iPhone 15-Generation, die voraussichtlich im September dieses Jahres vorgestellt werden wird, wird Apple wohl endgültig vom Lighting-Anschluss im iPhone Abschied nehmen und stattdessen auf einen USB-C-Port setzen. Nun sind im Internet Bilder von den vermeintlichen USB-C-Anschlüssen des iPhone 15 aufgetaucht.

Die Bilder wurden von den Leakern @lipilipsi und @John011235 auf Twitter bzw. X geteilt und zeigen angeblich die USB-C-Anschlüsse, die an den flexiblen PCB-Komponententeilen angebracht sind, die im Standard-iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max verwendet werden.

Es wird erwartet, dass alle iPhone 15-Modelle im Jahr 2023 mit USB-C anstelle von Lightning ausgestattet sein werden. Zuverlässige Quellen, darunter Mark Gurman von Bloomberg, Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und andere Apple-Analysten, haben gesagt, dass Apple diese Änderung vornehmen wird.

Die Umstellung wird es Apple ermöglichen, die neuen Regularien der Europäischen Union zu erfüllen. Diese Vorschriften verlangen von Apple, iPhones mit USB-C-Anschlüssen in der EU zu produzieren. Apple muss also entweder einen weltweiten Designwechsel vornehmen oder spezielle iPhones für den Verkauf in der EU entwickeln.