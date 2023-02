iPhone 15 Pro: CAD-Modelle sollen neues Design zeigen

Noch ist es mehr als ein halbes Jahr hin, bis Apple sein neues iPhone vorstellen wird. Schon jetzt hat 9to5Mac exklusive CAD-Modelle erhalten, die das kommende iPhone 15 Pro zeigen sollen. Diese sollen von einem als glaubwürdig geltenden Hersteller für Schutzhüllen sowie von 3D-Designer Ian Zelbo stammen.

Diese CAD-Dateien werden von Apple üblicherweise an Fabriken in Asien verteilt, damit sichergestellt werden kann, dass es zum Launch des neuen Gerätes bereits eine große Auswahl an passenden Schutzhüllen gibt. Nun hat Apple die Dateien für die neue iPhone-Generation wohl an die ersten Fabriken verschickt.

Kamera-Buckel des iPhone 15 Pro soll noch dicker werden

Die größte Neuerung ist ohne Zweifel der Wegfall des Lightning-Ports, der wohl auch durch den Druck der EU-Kommission durch einen USB-C-Anschluss ersetzt wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Bild, das MacRumors zugespielt wurde. Das Foto – also kein 3D-Design – soll den USB-C-Anschluss eines iPhone 15 Pro Chassis zeigen.

Außerdem sind die Ecken und Kanten des kommenden iPhones anscheinend etwas abgerundeter als zuvor. Auch die schmaleren Ränder des Displays sind sehr gut zu erkennen, das folgende Bild zeigt einen direkten Vergleich zwischen dem iPhone 14 Pro und dem möglichen iPhone 15 Pro.

Diejenigen, die sich wünschen, dass der Kamera-Buckel beim nächsten iPhone etwas dezenter ausfallen wird, müssen wir leider enttäuschen. Zumindest laut den CAD-Dateien wird der Buckel noch etwas dicker.

Offen bleibt natürlich, ob Apple sich tatsächlich für dieses Design entscheidet. Am Ende ist nichts offiziell, was nicht von Apple selbst präsentiert wurde…