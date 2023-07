iPhone 15 Pro: Dunkelblau als neue Farbe?

Erst vor wenigen Tagen haben wir berichtet, dass das iPhone 15 Pro in der Farbe Dunkelrot verfügbar gemacht werden könnte. Das hat 9to5Mac mit Bezug auf den gleichen Leaker berichtet, der auch die Farbe Dunkellila für das iPhone 14 Pro richtig vorhergesagt hatte.

Jetzt meldet sich MacRumors zu Wort und beruft sich auf den Leaker Unknownz21, der erfahren haben will, dass das iPhone 15 Pro in der Farbe Dunkelblau kommen soll. Auch er weist korrekte Vorhersagen auf und will von der Farbe Dunkelrot bisher nichts gehört haben. Das Blau soll an die Farbe des iPhone 12 Pro erinnern, wobei es dunkler werden soll.

Vom Design her werden keine großen Änderungen erwartet, lediglich das Display soll noch vollflächiger werden und kleinere Ränder aufweisen. Hinzu kommt ein neuer USB-C statt Lightning-Anschluss, zudem sollen sich die Lautstärke-Tasten und der Standby-Schalter an leicht veränderten Positionen befinden. Das iPhone 15 Pro Max soll exklusiv ein Perisikop-Objektiv bekommen, mit dem ein 5- bis 6-facher optischer Zoom möglich werden soll.

Das iPhone 15 Pro Max könnte zudem teurer werden und den Startpreis von 1500 Euro brechen.