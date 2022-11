iPhone 15: Titan-Gehäuse und abgerundete Ecken wie beim iPhone 5c?

Die iPhone 14-Modelle sind gerade einmal vor zwei Monaten an den Start gegangen, und schon gibt es neue Hinweise zur darauf folgenden Generation. Der bisher gut informierte Leaker ShrimpApplePro (@VNchocoTaco bei Twitter) hat in einem Tweet erklärt, dass das iPhone 15-Design über ein Titan-Gehäuse und eventuell auch über eine abgerundete Rückseite verfügen soll.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022