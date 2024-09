iPhone 16 überträgt Daten immer noch langsam mit USB-2

Wir haben es schon letztes Jahr gesehen, denn auch das iPhone 15 und iPhone 15 Plus können Daten über den USB-C-Port nur mit USB-2 übertragen. Mit USB-3 sind das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max deutlich überlegen und auch die diesjährigen iPhone 16- und iPhone 16 Plus-Modelle kommen nicht über USB-2 hinaus.

Während USB-2 Daten mit bis zu 480 Mbit/s überträgt, ermöglicht USB-3 Geschwindigkeiten von bis 20 Gbit/s, jedoch ist der Anschluss in den Pro-iPhones auf 10 Gbit/s beschränkt. Möchte man große Daten übertragen, zum Beispiel hochauflösende Videos, funktioniert das per Kabel beim iPhone 16 Pro besonders schnell, während man bei den Standard-Modellen im Schneckentempo unterwegs ist. Unter anderem erlaubt USB-3 in den Pro-Modellen, dass man ProRes-Videos direkt auf einer externen SSD speichern kann.

Wichtig zu wissen: Zumindest beim iPhone 15 Pro hat Apple kein USB-3 kompatibles Kabel mitgeliefert. Noch ist unklar, welches Kabel beim iPhone 16 Pro beiliegt. Apple hat kein USB-3-Kabel im Sortiment, dafür aber ein teures Thunderbolt 4-Kabel, das auch mit USB-3 funktioniert. Um Geld zu sparen, schaut euch gerne die USB-3-Kabel von Drittanbietern an.

