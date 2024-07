iPhone 17 Slim: Das ist bisher bekannt

Im Jahr 2025 wird Apple voraussichtlich das iPhone Plus zugunsten eines iPhone Slim einstellen, wobei der Name „iPhone 17 Slim“ noch nicht gesetzt ist. Obwohl der Start der iPhone 16-Serie noch über zwei Monate entfernt ist, sind Gerüchte über ein iPhone, das zwei Generationen voraus ist, nicht ungewöhnlich.

iPhone 17 Slim: Alle Gerüchte

Dünneres Design

Laut The Information wird das neue iPhone 17 ein deutlich dünneres Design mit einem Aluminiumgehäuse anstelle eines Titanrahmens haben. Zudem soll es eine schmalere Dynamic Island für das Face ID-System geben. Intern als D23 bezeichnet, wird das Redesign als bedeutend beschrieben, vergleichbar mit dem des iPhone X.

Kleineres Display

Der Analyst Jeff Pu berichtet, dass das Display 6,6 Zoll groß sein wird. Display-Experte Ross Young sagt jedoch, dass es 6,55 Zoll groß sein wird. Zum Vergleich: Das iPhone 15 Plus hat ein 6,7 Zoll Display. Apple testet noch verschiedene Designs, daher könnte sich die Displaygröße bis zum Start ändern.

Neues Kamera-Modul

The Information behauptet, dass das iPhone 17 Slim Kameras an bisher ungewohnten Positionen haben wird. Laut einem Bericht aus Mai könnten die hinteren Kameras in die obere Mitte des Geräts verschoben werden. Bisher waren die Kameras bei iPhones seit 2007 immer in der oberen linken Ecke.

Antireflexbeschichtung

Laut dem Weibo-Leaker Instant Digital wird die iPhone 17 über ein kratzfesteres antireflektierendes Display verfügen. Das äußere Glas soll eine “superharte antireflektierende Schicht” haben, die kratzfester ist als der Ceramic Shield des iPhone 15. Es ist unklar, ob Apple das Gorilla Glass Armor von Samsung verwenden wird.

ProMotion-Technologie

Laut The Elec werden alle iPhone 17 Modelle OLED-Displays mit Low-Power-Backplane-Technologie haben, wodurch ProMotion erstmals in die Standard-Modelle integriert wird. ProMotion ermöglicht eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für flüssigeres Scrollen und Video, kann aber auch auf eine energieeffizientere Rate von 1 Hz herunterfahren.

Verbesserte Selfie-Kamera

Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass die gesamte iPhone 17-Reihe eine 24-Megapixel-Frontkamera haben wird, im Vergleich zu den 12 Megapixeln der aktuellen Modelle.

RAM und Chip

Laut Jeff Pu wird das iPhone 17 Slim 8 GB RAM haben, verglichen mit 6 GB RAM im iPhone 15 Plus. Es wird auch mit Apples A19 Chip ausgestattet sein.

Preis

The Information berichtet, dass das schlankere iPhone 17 teurer sein könnte als das ipHone 15 Pro Max, das derzeit bei 1.449 Euro beginnt, und somit möglicherweise das neue Spitzenmodell der Serie werden könnte.

(via/Foto 1 Macrumors; Foto 2: Victor Carvalho/Canaltech)