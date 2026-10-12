iPhone 18 Pro: Apple soll Zulieferer zu geringeren Bestellungen aufgefordert haben

Apple könnte die Preiserhöhungen beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bereits zu spüren bekommen. Wie Nikkei Asia unter Berufung auf Quellen aus der Lieferkette berichtet, soll der Konzern mehrere Zulieferer angewiesen haben, ihre Produktion von Komponenten für die beiden Premium-Smartphones zurückzufahren. Die Bestellungen für Oktober seien demnach um mindestens 15 Prozent niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Ein möglicher Grund: Die höheren Preise könnten einen Teil der Interessenten zum Umdenken bewegt haben.

Von einem echten Nachfrageeinbruch kann bislang allerdings keine Rede sein. Laut des Berichts beziehen sich die Kürzungen auf frühere Produktionsprognosen und nicht auf den üblichen Rückgang der Nachfrage einige Wochen nach dem Verkaufsstart. Apple selbst hat die Angaben bislang nicht bestätigt. Hinzu kommt, dass der Konzern bei seinen Quartalszahlen keine konkreten Verkaufsstückzahlen veröffentlicht, sondern lediglich die Umsätze nennt. Wie gut sich die neuen Pro-Modelle tatsächlich verkaufen, lässt sich deshalb nur schwer einschätzen.

Spannend ist vor allem die Frage, wie sich die höheren Preise auf die Kaufentscheidungen auswirken. Apple hat die Preise für die neuen Pro-Modelle um 150 Euro angehoben. Besonders beim zusätzlichen Speicher greift der Konzern kräftig zu und kann dadurch die Gewinnspanne pro Gerät steigern. Entscheidet sich die Käuferschaft angesichts der gestiegenen Kosten jedoch häufiger für Varianten mit weniger Speicherplatz, könnte das Apples Marge belasten. Für Marktbeobachter dürfte deshalb nicht nur die Zahl der verkauften iPhones interessant sein, sondern auch, welche Konfigurationen besonders gefragt sind.

Wartet die Kundschaft lieber auf das Basismodell?

Neben den höheren Preisen könnte noch ein anderer Faktor die Nachfrage nach den Pro-Modellen bremsen. Einige Nutzer und Nutzerinnen warten möglicherweise erst einmal ab, was Apple im Frühjahr mit dem Basismodell des iPhone 18 vorstellt. Wer nicht unbedingt die leistungsstärkste Ausstattung benötigt, könnte dann eine günstigere Alternative in Betracht ziehen, statt direkt zum teureren Pro-Modell zu greifen. Ob sich diese Zurückhaltung tatsächlich in den Verkaufszahlen niederschlägt, dürfte sich erst in den kommenden Monaten genauer zeigen.

Schon bei Macs und iPads hatte Apple im Juni die Preise spürbar angehoben. Ob die höheren Preise dort neben möglichen Rückgängen bei den Stückzahlen auch Auswirkungen auf die Umsätze im Jahresvergleich hatten, sollte die nächste Quartalskonferenz am 2. November zeigen. Bei den iPhones kommt nun eine weitere Variable hinzu: Apple muss offenbar abwägen, wie weit sich höhere Preise durchsetzen lassen, ohne zu viele Käufer abzuschrecken. Für die kommenden Quartale wird damit besonders interessant, ob der Konzern seine Erlöse und Margen trotz möglicher Anpassungen bei der Nachfrage stabil halten kann.