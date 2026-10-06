iPhone 18 Pro: Drei Live-Aktivitäten in der Dynamic Island haben einen Haken

Apple hat beim iPhone 18 Pro die Aussparung rund um die Dynamic Island verkleinert. Dadurch können die neuen Pro-Modelle laut Apple bis zu drei Live-Aktivitäten gleichzeitig anzeigen. Das klingt zunächst nach einem deutlichen Schritt nach vorn: Mehr Informationen sollen gleichzeitig in der Dynamic Island Platz finden, ohne dass Nutzer und Nutzerinnen zwischen verschiedenen Anzeigen wechseln müssen.

Wie der Code-Experte pdfu bei einem Blick in iOS 27 herausgefunden und bei X geteilt hat, ist die Sache allerdings etwas komplizierter. Die dritte Live-Aktivität ist offenbar nicht für eine beliebige Drittanbieter-App vorgesehen. Sie kann ausschließlich von einer Systemaktivität belegt werden. Dazu zählen beispielsweise Apples „Now Playing“-Anzeige oder eine laufende Navigation.

Nicht drei Apps gleichzeitig

Damit ist die neue Drei-Aktivitäten-Unterstützung weniger flexibel, als es zunächst den Anschein macht. Zwei Live-Aktivitäten können weiterhin von unterschiedlichen Apps stammen, während der dritte Platz für eine systemeigene Aktivität reserviert bleibt. Wer also gehofft hat, künftig drei unabhängige Live-Aktivitäten von beliebigen Apps gleichzeitig in der Dynamic Island zu sehen, wird von iOS 27 ausgebremst.

Das erklärt auch, warum User eines iPhone 18 Pro möglicherweise bislang weniger als drei Live-Aktivitäten gleichzeitig gesehen haben. Selbst wenn mehrere Apps entsprechende Aktivitäten anbieten, steht der dritte Slot nicht frei zur Verfügung. Erst wenn eine passende Systemfunktion wie Musiksteuerung oder Navigation aktiv ist, kann das Dynamic Island seine maximale Zahl von drei Anzeigen ausschöpfen.