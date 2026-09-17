iPhone 18 Pro: Fotograf Tyler Stalman nimmt die Kamera unter die Lupe

Der Fotograf Tyler Stalman hat seinen jährlichen Kamera-Check veröffentlicht und sich diesmal ausführlich mit dem iPhone 18 Pro beschäftigt. Im Mittelpunkt steht die neue variable Blende der Hauptkamera, daneben nimmt Stalman aber auch die überarbeiteten Fotostile, Apples „Reference Image“, den Cinematic-Modus und die neuen Profi-Funktionen unter die Lupe. Für seinen Vergleich stellt er die Kameras des iPhone 18 Pro dem iPhone 15 Pro gegenüber, während das Testvideo größtenteils mit einem iPhone 17 Pro aufgenommen wurde.

Für Stalman ist die variable Blende das wichtigste Kamera-Upgrade des iPhone 18 Pro. Die neue Hauptkamera lässt sich bis auf f/1,48 öffnen und kann dadurch mehr Licht auf den Sensor bringen. Gerade bei wenig Licht kann das helfen, den ISO-Wert niedriger zu halten und den Nachtmodus seltener einzusetzen. Interessant ist auch die ungewöhnliche Konstruktion: Apple platziert die Lamellen der Irisblende oberhalb des primären Linsenelements, was anders als bei klassischen Kameraobjektiven ist, bei denen die Blende meist tiefer im Objektiv sitzt.

Auch beim Telebereich hat Stalman etwas zu sagen. Das iPhone 18 Pro setzt auf einen 4-fachen Zoom, der bereits aus der vorherigen Generation bekannt ist. Gegenüber dem 5-fachen Tele des iPhone 16 Pro empfindet er diesen Bereich als angenehm flexibler, weil der Bildausschnitt nicht ganz so eng ausfällt. Für Fotografen und Fotografinnen dürfte damit vor allem die Alltagstauglichkeit profitieren, wenn ein Motiv nicht unmittelbar aus größerer Entfernung aufgenommen werden muss.

KI-Bearbeitung: beeindruckend, aber nicht immer authentisch

Apples KI-Werkzeuge wie „Clean Up“, „Extend“ und „Reframe“ funktionieren laut Stalman technisch erstaunlich überzeugend. Gleichzeitig zeigt sich hier eine interessante Kehrseite: Die Eingriffe können so weit gehen, dass das fertige Bild deutlich vom ursprünglichen Foto abweicht. Für klassische Smartphone-Fotografie mag das praktisch sein, bei dokumentarischen oder professionellen Aufnahmen stellt sich dagegen die Frage, wie viel künstliche Veränderung noch zum ursprünglichen Motiv passt.

Bei den erweiterten Fotostilen konzentriert sich Stalman unter anderem auf die neuen Texturoptionen „Soft Skin“, „Glow“ und „Film“. „Soft Skin“ reduziert Hautdetails demnach eher dezent, statt Gesichter einfach weichzuzeichnen. „Glow“ erzeugt einen diffusen Schimmer, der an einen Black-Mist-Filter erinnert. Besonders „Film“ fällt durch Filmkorn und Lichthöfe auf. Stalman gefällt der Look, hätte aber gerne eine feinere Kontrolle über die Stärke der Körnung.

Neben der Hardware widmet sich der Test auch Apples „Reference Image“ sowie den Neuerungen beim Cinematic-Modus. Für wirklich kinoreife Aufnahmen bleibt Stalman allerdings bei Apple Log als Empfehlung für anspruchsvollere Workflows. Gleichzeitig wirft er einen Blick auf das neue Apple Log 2. Wie gewohnt ist der gesamte Test mit zahlreichen Foto- und Videovergleichen gespickt und zeigt, wie sich die Kamera des iPhone 18 Pro gegenüber älteren Pro-Modellen tatsächlich schlägt. Den gesamten Test von Tyler Stalman findet ihr abschließend im eingebundenen YouTube-Video.