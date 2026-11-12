iPhone 18 Pro Max schlägt 31 Smartphones im großen Akkutest

Wer hat den besten Smartphone-Akku? In einem großen Vergleich von insgesamt 32 Geräten hat sich Apples iPhone 18 Pro Max an die Spitze gesetzt. Der von CNET durchgeführte Akkutest zeigt, dass Apple nicht nur bei seinen Pro-Modellen ordentlich nachgelegt hat. Auch günstigere iPhones und Geräte anderer Hersteller konnten mit starken Laufzeiten überzeugen. Besonders überraschend: Selbst deutlich teurere Smartphones hatten teilweise das Nachsehen.

Für den Vergleich setzte CNET auf zwei unterschiedliche Testszenarien mit einer Gesamtdauer von drei Stunden und 45 Minuten. Im ersten Durchgang mussten die Smartphones drei Stunden lang Videos über WLAN bei maximaler Displayhelligkeit streamen. Der zweite Test simulierte eine typische Alltagsnutzung mit Videowiedergabe, Videoanrufen, Gaming und Social Media über 45 Minuten. Alle Geräte starteten mit einem vollständig geladenen Akku. Anschließend wurde der durchschnittliche verbleibende Akkustand aus beiden Tests für die Gesamtrangliste herangezogen.

Besonders stark präsentierten sich das iPhone 18 Pro Max und Apples erstes Foldable, das iPhone Duo. Beide Geräte behielten im Test mit gemischter Nutzung beeindruckende 99 Prozent ihrer Akkuladung und teilten sich damit den ersten Platz in dieser Disziplin. Auch Googles Pixel 11 Pro XL lieferte mit 97 Prozent ein überzeugendes Ergebnis ab. Das kleinere iPhone 18 Pro konnte wiederum beim Videostreaming glänzen: Nach drei Stunden standen noch 94 Prozent Akkuladung auf der Anzeige. Ebenfalls gut schnitten das iPhone 17 sowie Motorolas Razr-Modelle ab.

Nicht jedes teure Smartphone landet ganz vorne

Interessant wird der Vergleich beim Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Obwohl das 2.299 Euro teure iPhone Duo im gemischten Nutzungstest ganz vorne lag, reichte es in der Gesamtwertung nur für Platz vier. Besonders bemerkenswert: Sein Gesamtergebnis entsprach dem des iPhone 17e für 849 Euro und des Motorola Razr Ultra für rund 1.200 Euro. CNET führt die starke Leistung des iPhone 18 Pro Max unter anderem auf den größeren Akku gegenüber dem Vorgänger, den effizienten A20 Pro-Chip und die Optimierungen von iOS 27 zurück.

Nicht nur bei den Einzelgeräten konnte Apple überzeugen. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich der Konzern auch den ersten Platz in der Herstellerwertung, bei der die durchschnittlichen Testergebnisse mehrerer Modelle berücksichtigt wurden. OnePlus landete auf dem zweiten Rang. Als besonders empfehlenswerte Smartphones mit Blick auf die Akkulaufzeit hob CNET außerdem das iPhone 17 und das iPhone 17e hervor. Auch Motorola schaffte es mit den hierzulande nicht erhältlichen Moto G Stylus für 500 US-Dollar und dem Edge für 600 US-Dollar in die Top 10.

Trotz der starken Einzelergebnisse gibt es laut CNET keinen wirklichen Fortschritt bei der durchschnittlichen Akkulaufzeit der Smartphone-Branche. Die 2026 getesteten Geräte bewegten sich insgesamt auf einem ähnlichen Niveau wie die Modelle aus den Jahren 2025 und 2024. Diese Erkenntnis zeigt einmal mehr, dass eine möglichst hohe Akkukapazität allein noch keine besonders lange Laufzeit garantiert.