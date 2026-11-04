iPhone 18 soll ohne großes Upgrade kommen, dafür aber teurer werden

Nachdem uns Apple mit dem iPhone 18 Pro und iPhone Duo die neuesten High-End-Smartphones präsentiert hat, folgt Anfang 2027 eine weitere Fuhre neuer iPhones. Da Apple so viele iPhones wie noch nie zuvor entwickelt, hat das Unternehmen die Produktzyklen aufgeteilt, denn das iPhone 18, das iPhone 18e und das iPhone Air 2 sollen Anfang des nächsten Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Besonders spannend ist das iPhone 18, denn schon der Vorgänger war super erfolgreich. Das Basis-iPhone ist für viele komplett ausreichend, und für den Nachfolger gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Apple soll dem iPhone 18 einen etwas größeren Akku spendieren, so wie es schon beim iPhone 18 Pro der Fall war. Wie groß der Akku sein soll, ist bisher nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass der Akkuzuwachs eher gering ausfällt, so wie auch beim iPhone 18 Pro.

Darüber hinaus soll das iPhone 18 weiterhin auf ein 6,3 Zoll großes OLED-Display setzen, das im Gegensatz zum brandneuen iPad mini 8 auch ProMotion mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Die Dynamic Island und Face ID bleiben erhalten, zudem soll der A20-Chip zum Einsatz kommen, der wie der A20 Pro im 2-Nanometer-Verfahren hergestellt wird. Auf der Rückseite arbeitet weiterhin das 48-Megapixel-Dual-Kamerasystem, das schon beim Vorgänger für überzeugende Fotos gesorgt hat.

Wird das iPhone 18 nochmals teurer?

Nachdem Apple die Preise des iPhone 17 bereits im September um 150 Euro erhöht hat, könnte das iPhone 18 nochmals teurer werden. Damals für 949 Euro gestartet, kostet das iPhone 17 jetzt schon 1.099 Euro. Folgt Apple dem Beispiel des iPhone 18 Pro, könnten die Preise erneut ansteigen. Schuld ist die aktuelle Speicherkrise, die entsprechende Komponenten extrem teuer macht. Wer also ein Basis-iPhone plant, sollte die Preisentwicklung im Auge behalten.