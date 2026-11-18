Wir runden den Tag mit einer kleinen Meldung aus der Gerüchteküche ab. Wie wir ja alle wissen, hat Apple im September kein neues iPhone 18 vorgestellt und auch die zweite Generation des iPhone Air lässt noch auf sich warten. Bereits vor der iPhone-Keynote wurde spekuliert, dass diese beiden Modelle erst im kommenden Jahr erscheinen.

Das passt durchaus zu den Entwicklungen der letzten Jahre. Das iPhone 17e erschien im März 2026 und das iPhone 16e im Februar 2025. Für die beiden oben genannten iPhone-Modelle soll Apple einen Start im März 2027 planen.

„Samsung Display plant, im Januar mit der Massenproduktion zu beginnen, während LG Display noch in diesem Jahr an den Start gehen wird“, heißt es auf der asiatischen Webseite ETNews. „Die koreanischen Displayhersteller scheinen ihre Produktionspläne auf eine voraussichtliche Markteinführung im März abzustimmen.“

Mit einem Launch im März würde sich Apple das Jahr fortan ziemlich gleichmäßig aufteilen. Zwischen dem Start der „günstigeren“ Smartphones und den Top-Modellen, die ja üblicherweise im September vorgestellt werden, würden dann sechs Monate liegen.