iPhone 18e soll keine große Neuerungen bekommen

Das iPhone 18 Pro (Max) und das iPhone Duo sind bereits erhältlich. Vom iPhone 18, iPhone Air und auch dem iPhone 18e fehlt bisher jede Spur. Die Gerüchte scheinen sich zu bewahrheiten, dass beide Modelle erst im kommenden Frühjahr erscheinen. Und zumindest zum (hoffentlich noch) preisgünstigen iPhone 18e können die Änderungen im Vergleich zum Vorgänger sehr gering ausfallen.

Neue Gerüchte aus Asien lassen vermuten, dass das iPhone 18e nur einen neuen Chip bekommen könnte. Das jedenfalls ist die einzige Änderung, die der Leaker „Fixed Focus Digital“ aktuell bestätigen kann. Bereits beim iPhone 17e lag er richtig, als er den Verbleib der Notch anstatt der Dynamic Island voraussagte – anders als fast der komplette Rest der Gerüchteküche.

Vermutlich wird das iPhone 18e mit einem A20-Chip ausgestattet, der wie beim Basis-Modell des iPad mini auf einen CPU-Kern verzichten könnte. Weitere Gerüchte gehen zudem von einer leicht verbesserten 48-Megapixel-Hauptkamera und einer besseren Frontkamera aus.

Nach dem Launch der vielen teuren Geräte, für das iPhone Duo muss man ja weit mehr als 2.000 Euro auf den Tisch legen, dürften die günstigeren iPhone-Modelle eine willkommene Abwechslung für die breite Masse darstellen. Mit Weihnachten 2026 wird es aber ganz sicher nichts mehr, das iPhone 18e und die anderen beiden iPhone-Modelle sollen erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Wahrscheinlich ist das Zeitfenster März bis April.