Apple könnte beim für Herbst 2027 erwarteten iPhone 20 Pro wieder auf einen Rahmen aus Titan setzen: Das berichtet der bekannte Leaker Fixed Focus Digital auf der chinesischen Plattform Weibo. Demnach kommt Titan bereits bei frühen Prototypen zum Einsatz. Gleichzeitig soll das Gehäuse deutlich stärker abgerundet werden. Optisch erinnert der Entwurf offenbar an das iPhone Air, fällt allerdings noch runder aus. Damit würde Apple nach dem iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro wieder zum hochwertigen Metall zurückkehren. Beim iPhone 17 Pro hatte das Unternehmen stattdessen auf ein Aluminium-Unibody-Gehäuse gesetzt, das vor allem bei der Wärmeableitung Vorteile bieten soll.

Noch spannender könnte die geplante Glasgestaltung werden, denn Berichten zufolge möchte Apple sowohl die Vorder- als auch die Rückseite mit stärker gewölbten Glasflächen ausstatten. Diese sollen sich an allen vier Seiten um einen schmalen Metallrahmen herumziehen. Auch Mark Gurman von Bloomberg hatte bereits über entsprechende Pläne berichtet. Eine ursprünglich noch radikalere Variante, bei der deutlich mehr Metall durch Glas ersetzt werden sollte, soll Apple während der Entwicklung allerdings verworfen haben. Der verbliebene schmale Rahmen könnte nun aus Titan bestehen.

Wie weit Apple bei der Umsetzung tatsächlich gehen möchte, ist offenbar noch nicht entschieden. Der Leaker Ice Universe berichtete jüngst von vier unterschiedlichen Entwicklungsmodellen mit zwei Designrichtungen. Während zwei Geräte weiterhin auf flaches Glas setzen sollen, verfügen die anderen beiden über gewölbte Kanten an allen vier Seiten, so dass die Bildschirmränder dabei auf ungefähr einen Millimeter schrumpfen könnten. Durch die Rundungen soll das Display bei frontaler Betrachtung nahezu randlos erscheinen. Apple beschäftigt sich angeblich bereits seit drei Jahren mit dieser Bauweise und hat die ursprünglich stärkere Krümmung im Laufe der Entwicklung reduziert.

Größere Displays für Pro und Pro Max

Auch bei den Bildschirmgrößen könnte sich etwas tun. Digital Chat Station zufolge soll das iPhone 20 Pro ein 6,41 Zoll großes Display erhalten. Beim Pro Max stehen angeblich 6,96 Zoll im Raum. In Kombination mit den schmaleren Rändern und dem vierseitig gewölbten Glas könnte das für eine deutlich größere Displayfläche sorgen, ohne dass das Gehäuse entsprechend stark wachsen muss. Ob diese Größen tatsächlich in den finalen Geräten landen, bleibt allerdings abzuwarten.

Unter der Haube könnte Apple ebenfalls einige Neuerungen vorbereiten. Für die Hauptkamera ist laut Ice Universe ein Sensor mit Logikschaltkreisen im 17-Nanometer-Verfahren im Gespräch. Das könnte schnellere Auslesegeschwindigkeiten und eine bessere Energieeffizienz ermöglichen. Als Herzstück wird außerdem ein A21-Pro-Chip gehandelt, der auf TSMCs weiterentwickeltem 2-Nanometer-Verfahren N2P basieren soll. Eine weitere mögliche Überraschung: Apple könnte bei den Jubiläumsmodellen sogar auf die bisher bekannte Action-Taste verzichten. Konkrete Details zur Bedienung gibt es dazu bislang allerdings nicht.

Der Marktstart der besonderen iPhone-Generation wird für Herbst 2027 erwartet. Passend zum 20-jährigen Jubiläum des ersten iPhones könnte Apple eine umfassende Neugestaltung der Pro-Modelle präsentieren. Insider verwenden dafür bereits die Bezeichnung iPhone 20 Pro, offiziell bestätigt ist dieser Name jedoch nicht. Auch bei den technischen Details handelt es sich bislang um frühe Informationen aus der Lieferkette und von Leakern. Gerade die Rückkehr zu Titan ist noch nicht in Stein gemeißelt, da sich die bisherigen Hinweise ausdrücklich auf Prototypen beziehen.