Apple könnte zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum eine ganz besondere Version des kommenden Top-Smartphones vorstellen. Laut des chinesischen Leakers „Fixed Focus Digital“ arbeitet der Konzern offenbar an einem limitierten iPhone 20 Pro, das mit Keramik-Elementen ausgestattet sein soll. In einem Beitrag auf der chinesischen Plattform Weibo behauptet der Informant, entsprechende Komponenten bereits in die Hände bekommen zu haben. Die geplante Produktionsmenge soll allerdings sehr gering ausfallen, was ein möglicher Hinweis auf eine exklusive Sonderedition sein könnte.

Noch ist das Projekt offenbar nicht endgültig in trockenen Tüchern. Wie der Leaker in einem weiteren Kommentar erklärte, soll die Massenproduktion erst starten, wenn die Komponenten die sogenannten Engineering Validation Tests (EVT) erfolgreich bestanden haben. Dabei prüft Apple unter anderem, ob sich die geplanten Bauteile technisch und industriell umsetzen lassen. Sollte alles nach Plan laufen, könnte das Keramik-Modell tatsächlich in die Produktion gehen. Aufgrund der geringen Stückzahl wäre es vermutlich besonders begehrt, zumindest spekuliert der Leaker bereits über einen möglichen Wertzuwachs.

Ganz neu wäre Keramik als Premium-Material für Apple allerdings nicht. Bei der Apple Watch setzte das Unternehmen bereits mehrfach auf entsprechende Gehäusevarianten. Auch frühere Edition-Modelle, darunter die Apple Watch Series 5 in weißer Keramik, zeigen, dass Apple durchaus mit hochwertigen Materialien experimentiert. Denkbar wäre beim Jubiläums-iPhone eine komplette Keramikrückseite, ein größerer Gehäusebereich oder lediglich ein kleineres Designelement. Welche Komponenten tatsächlich gemeint sind, hat der Informant bislang nicht verraten.

Vierfach gewölbtes Display und Titanrahmen erwartet

Auch beim restlichen Design könnte Apple einiges vorhaben. Das iPhone Air nutzt bereits Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite und Ceramic Shield auf der Rückseite. Laut früheren Informationen von Fixed Focus Digital sollen die kommenden Pro-Modelle ein ähnliches Glaskonzept erhalten, allerdings mit deutlich stärker abgerundeten Kanten an allen vier Displayseiten. Ein Titanrahmen könnte dabei für die nötige Stabilität sorgen. Ceramic Shield selbst enthält winzige Keramikkristalle in einer Glasmatrix. Die Kombination soll die Widerstandsfähigkeit verbessern, ohne die Transparenz des Materials zu beeinträchtigen.

Die Vorstellung der neuen iPhone-Generation wird derzeit für Herbst 2027 erwartet. Zum 20. Geburtstag des iPhones soll Apple angeblich ein radikales Redesign mit besonders viel Glas und einem vierfach gewölbten Display planen, in der Gerüchteküche hat sich dafür bereits die Bezeichnung iPhone 20 Pro etabliert. Ob Apple diesen Namen tatsächlich verwenden wird, ist allerdings offen. Möglich wäre auch, dass das Unternehmen die Bezeichnung iPhone 19 überspringt und damit das Jubiläum ähnlich prominent inszeniert wie 2017, als mit dem iPhone X eine völlig neue Generation eingeläutet wurde.