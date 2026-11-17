Das Jahr 2027 könnte für Apple-Fans besonders spannend werden: Zum 20. Geburtstag des iPhones soll Apple an einem umfassend überarbeiteten Pro-Modell arbeiten. Unter dem Namen iPhone 20 Pro kursieren bereits zahlreiche Gerüchte zu einem neuen Glasdesign, einem nahezu randlosen Display und einer deutlich verbesserten Kameratechnik. Besonders interessant ist dabei ein möglicher 17-Nanometer-Prozess für den Hauptkamerasensor, der unter anderem die Bildverarbeitung und Energieeffizienz verbessern könnte.
Für Aufsehen sorgt aktuell ein Bericht des auf Weibo aktiven Leakers Ice Universe. Demnach könnte das iPhone 20 Pro einen Hauptkamerasensor erhalten, dessen Logikschaltung im modernen 17-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Bei aktuellen gestapelten Kamerasensoren sind die lichtempfindlichen Pixel und die für das Auslesen der Bilddaten zuständige Logikschicht voneinander getrennt. Ein kleinerer Fertigungsprozess könnte hier für schnellere Auslesegeschwindigkeiten, einen geringeren Energieverbrauch und eine leistungsfähigere Bildverarbeitung sorgen. Konkrete technische Details zum angeblichen Sensor gibt es bislang allerdings nicht.
Spannend ist die mögliche Verbindung zu Samsung. Der südkoreanische Hersteller entwickelt laut eines Omdia-Berichts aus dem Jahr 2024 bereits einen speziellen 17-nm-Low-Power-Value-Prozess (17LPV), der für die Signalverarbeitung von CMOS-Bildsensoren gedacht ist. Dazu passt, dass Apple und Samsung offenbar bei der Entwicklung und Fertigung fortschrittlicher Bildsensoren zusammenarbeiten. In einem Werk in Austin, Texas, sollen entsprechende Komponenten entstehen. Frühere Berichte sprechen dabei von einem dreischichtigen, gestapelten Sensordesign. Ob die nun kolportierte 17-nm-Technik tatsächlich Teil dieser Zusammenarbeit ist, bleibt aber offen. Zusätzlich soll Apple an einem eigenen Sensor mit LOFIC-Technologie arbeiten, der einen deutlich größeren Dynamikumfang ermöglichen könnte.
Vierfach gewölbtes Glas als neues Designmerkmal
Auch optisch könnte das iPhone 20 Pro einen deutlichen Neustart markieren. Der Leaker Fixed Focus Digital berichtet bei Weibo, dass Apple beim Jubiläumsmodell auf ein Glasdesign setzen könnte, das an das iPhone Air angelehnt ist. Allerdings soll das Glas an allen vier Seiten deutlich stärker gewölbt sein. Vorder- und Rückseite würden dadurch fließend in die Seitenbereiche übergehen. Eine schmale, polierte Metallfassung könnte die beiden Glasflächen miteinander verbinden. Erste Illustrationen zeigen zudem weiterhin sichtbare Seitentasten und eine hervorstehende Kameraeinheit auf der Rückseite.
Das mögliche Design erinnert damit an eine Mischung aus zwei bekannten Apple-Modellen. Während das iPhone Air offenbar als Vorbild für ein besonders schlankes Gehäuse und die moderne Materialgestaltung dient, könnte die stärkere Rundung an das klassische iPhone X erinnern. Laut Fixed Focus Digital hat Apple sogar bereits Fertigungsanlagen angepasst, um die stärker gewölbten Glaskomponenten wirtschaftlicher produzieren zu können. Auch die Wärmeableitung und die Gehäusedicke sollen von den Änderungen profitieren. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hatte zuvor ebenfalls von einem Jubiläums-iPhone mit gewölbtem Glas an Vorder- und Rückseite, einem schmalen Metallband und besonders dünnen Displayrändern berichtet.
Ein weiteres großes Thema ist das Display. Gerüchten zufolge könnte Apple beim Jubiläumsmodell auf ein OLED-Panel setzen, das sich an allen vier Seiten um die Gehäusekanten legt. Im Idealfall würde der Bildschirm sogar vollständig ohne sichtbare Ausschnitte auskommen. Damit könnte Apple einen weiteren großen Schritt in Richtung echtes Vollbild-iPhone machen. Als möglicher Vorstellungstermin gilt der September 2027. Auch bei der Namensgebung ist noch einiges offen: Ähnlich wie 2017 beim iPhone X könnte Apple die Bezeichnung iPhone 19 überspringen und direkt zum iPhone 20 Pro wechseln. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings keines der genannten Details.
Kommentare 8 Antworten
Habe ich was verpasst, wird das IPhone 19 übersprungen?
Wenn es ist wie beim letzten ist, kommt nächstes Jahr ein iPhone 19 und ein 20 Jahre iPhone.
Ein iPhone 8 kam damals ja auch mit den iPhone X.
Ja es wird zum 20-jährigen Jubiläum vermtl. kein iPhone „19“ geben wie auch beim damaligen X zum 10-jährigen Jubliäum
Es gab ja auch niemals ein iPhone 9.
Vll. heißt es diesmal auch XX… How know’s…
Das mit dem gewölbten Display gingen schon erste Bilder durchs Netz wo das Display-Glas gezeigt wurde…
Das Ziel ist klar, es sollen quasi keine Displayränder mehr sichtbar sein.
Das Wettrennen läuft ja gerade und Xiaomi wirbt ja mit seinem neuen 18 Pro Max (interessanter Name) gerade damit die „dünnsten“ (0,99 mm) zu haben.
Zum Vergleich das iPhone 18 Pro Max hat 1,33mm.
Weiß aber noch nicht was ich von halten soll, war auch nie Fan der Samsung Edge Modelle.
Mit dem Wettrennen der besten Kamera haben klar die chinesen gewonnen, man muss aber bereit sein ein dickes Bullauge hinten zu haben was weder schön noch praktisch ist.
Da bieten Samsung und iPhone immer noch den besten Kompromiss.
Aber lassen wir uns überraschen.
Denke der Fokus richtet sich jetzt mehr auf die Displays, ganz nach dem Motto: höher, schneller, weiter.
D.h. keine Falte, keine Ränder, immer Heller!
Das 9 wurde übersprungen da man schlecht nach 10 mit 9 weiter machen kann. Zeitgleich wurde aber eben das 8 und das X vorgestellt.
Und immer wieder nur sche…. Kameras. Ich will ein modernes Telefon, keine high tech Kamera. Was jetzt Standard ist, ist doch längst super …
Und? was willst Du genau?
Das 19er wird im Trubel um das 20er untergehen. Hier wird sich auch nix Neues tun.
Beim 20er wird sich die Kamerainsel wie beim Google Pixel in einer Reihe befinden und die Hauptkamera bekommt die 200er Linse, die die Chinapsen schon seit Jahren einbauen.
Natürlich war man bei Apple der erste überhaupt und ist amused über die Verwunderung der anderen Hersteller 😂💁
Nicht wirklich, denn auch damals ging das 8er nicht unter und das obwohl ein X kam. Auch jetzt geht das 18er Pro nicht unter nur weil es ein Duo gibt. Außer du meinst mit 19 wirklich ein normales 19er, dass kann schon sein dass es unter geht, geht dieses Jahr ja auch unter. Glaube nämlich nicht dass ein 18er nächstes Frühling so der Hit wird wenn die Leute sich schon 18 Pro und Duo geholt haben. Gerade die Fraktion die es sich über die Vertragsverlängerung holt und das seit Jahrzehnten im September-Oktober machen, die werden nicht bis zum Frühling warten.