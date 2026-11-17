Das Jahr 2027 könnte für Apple-Fans besonders spannend werden: Zum 20. Geburtstag des iPhones soll Apple an einem umfassend überarbeiteten Pro-Modell arbeiten. Unter dem Namen iPhone 20 Pro kursieren bereits zahlreiche Gerüchte zu einem neuen Glasdesign, einem nahezu randlosen Display und einer deutlich verbesserten Kameratechnik. Besonders interessant ist dabei ein möglicher 17-Nanometer-Prozess für den Hauptkamerasensor, der unter anderem die Bildverarbeitung und Energieeffizienz verbessern könnte.

Für Aufsehen sorgt aktuell ein Bericht des auf Weibo aktiven Leakers Ice Universe. Demnach könnte das iPhone 20 Pro einen Hauptkamerasensor erhalten, dessen Logikschaltung im modernen 17-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Bei aktuellen gestapelten Kamerasensoren sind die lichtempfindlichen Pixel und die für das Auslesen der Bilddaten zuständige Logikschicht voneinander getrennt. Ein kleinerer Fertigungsprozess könnte hier für schnellere Auslesegeschwindigkeiten, einen geringeren Energieverbrauch und eine leistungsfähigere Bildverarbeitung sorgen. Konkrete technische Details zum angeblichen Sensor gibt es bislang allerdings nicht.

Spannend ist die mögliche Verbindung zu Samsung. Der südkoreanische Hersteller entwickelt laut eines Omdia-Berichts aus dem Jahr 2024 bereits einen speziellen 17-nm-Low-Power-Value-Prozess (17LPV), der für die Signalverarbeitung von CMOS-Bildsensoren gedacht ist. Dazu passt, dass Apple und Samsung offenbar bei der Entwicklung und Fertigung fortschrittlicher Bildsensoren zusammenarbeiten. In einem Werk in Austin, Texas, sollen entsprechende Komponenten entstehen. Frühere Berichte sprechen dabei von einem dreischichtigen, gestapelten Sensordesign. Ob die nun kolportierte 17-nm-Technik tatsächlich Teil dieser Zusammenarbeit ist, bleibt aber offen. Zusätzlich soll Apple an einem eigenen Sensor mit LOFIC-Technologie arbeiten, der einen deutlich größeren Dynamikumfang ermöglichen könnte.

Vierfach gewölbtes Glas als neues Designmerkmal

Auch optisch könnte das iPhone 20 Pro einen deutlichen Neustart markieren. Der Leaker Fixed Focus Digital berichtet bei Weibo, dass Apple beim Jubiläumsmodell auf ein Glasdesign setzen könnte, das an das iPhone Air angelehnt ist. Allerdings soll das Glas an allen vier Seiten deutlich stärker gewölbt sein. Vorder- und Rückseite würden dadurch fließend in die Seitenbereiche übergehen. Eine schmale, polierte Metallfassung könnte die beiden Glasflächen miteinander verbinden. Erste Illustrationen zeigen zudem weiterhin sichtbare Seitentasten und eine hervorstehende Kameraeinheit auf der Rückseite.

Das mögliche Design erinnert damit an eine Mischung aus zwei bekannten Apple-Modellen. Während das iPhone Air offenbar als Vorbild für ein besonders schlankes Gehäuse und die moderne Materialgestaltung dient, könnte die stärkere Rundung an das klassische iPhone X erinnern. Laut Fixed Focus Digital hat Apple sogar bereits Fertigungsanlagen angepasst, um die stärker gewölbten Glaskomponenten wirtschaftlicher produzieren zu können. Auch die Wärmeableitung und die Gehäusedicke sollen von den Änderungen profitieren. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hatte zuvor ebenfalls von einem Jubiläums-iPhone mit gewölbtem Glas an Vorder- und Rückseite, einem schmalen Metallband und besonders dünnen Displayrändern berichtet.

Ein weiteres großes Thema ist das Display. Gerüchten zufolge könnte Apple beim Jubiläumsmodell auf ein OLED-Panel setzen, das sich an allen vier Seiten um die Gehäusekanten legt. Im Idealfall würde der Bildschirm sogar vollständig ohne sichtbare Ausschnitte auskommen. Damit könnte Apple einen weiteren großen Schritt in Richtung echtes Vollbild-iPhone machen. Als möglicher Vorstellungstermin gilt der September 2027. Auch bei der Namensgebung ist noch einiges offen: Ähnlich wie 2017 beim iPhone X könnte Apple die Bezeichnung iPhone 19 überspringen und direkt zum iPhone 20 Pro wechseln. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings keines der genannten Details.