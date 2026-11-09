Bei Apple könnte bald eine Taste weniger am iPhone sitzen. Der Leaker „Instant Digital“ will erfahren haben, dass der Konzern den Action-Button ab dem kommenden Jahr streicht und seine Aufgaben an die Kamerasteuerung übergibt.

Ein Knopf, zwei Aufgaben

Laut einem Weibo-Post des Leakers soll die neue Kombi-Taste so funktionieren: Ein kurzer Druck startet die Kamera, ein langer Druck löst die Aktion aus, die ihr zuvor dem Action-Button zugewiesen hattet. Dabei stellt er klar, dass die dedizierte Aktionstaste komplett verschwindet, während die Kamerasteuerung bleibt.

Das klingt durchaus schlüssig. Schließlich verlangt der Action-Button schon heute einen langen Druck, und die Kamerasteuerung öffnet die Kamera bereits mit einem einzigen Tastendruck. Beide gewohnten Abläufe blieben also erhalten, nur die anpassbare Funktion zöge an einen anderen Ort um.

Visual Intelligence macht Platz

Bislang steckt hinter einem langen Druck auf die Kamerasteuerung noch „Visual Intelligence“. Doch mit iOS 27 wandert die Funktion als Siri-Modus direkt in die Kamera-App. Damit hätte Apple freie Bahn, die Geste neu zu belegen, ohne dass die Funktion verloren ginge.

Außerdem gibt es bereits einen Präzedenzfall: Dem iPhone Duo fehlt der Action-Button, obwohl die Kamerasteuerung an Bord ist. Das wirkt wie ein Testlauf für ein iPhone ohne separate Aktionstaste.

Frühere Gerüchte und der Zeitplan

Interessanterweise gab es schon vor einiger Zeit Gerüchte um eine abgespeckte Kamerasteuerung für die iPhone 18-Reihe, die sich allerdings nicht bewahrheiteten. Damals behauptete Instant Digital, Apple wolle die kapazitive Sensorschicht streichen und stattdessen auf Drucksensoren setzen, um Kosten zu sparen. Ob beide Gerüchte zusammenhängen, ist unklar. Immerhin deutet das neue darauf hin, dass die Neugestaltung noch in der Entwicklung steckt.

Starten soll der Umbau mit den iPhones in der zweiten Jahreshälfte 2027. Das würde zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones im Herbst nächsten Jahres passen. Wie die Modelle heißen, ist noch offen, denkbar sind „iPhone 19 Pro“, „iPhone 20 Pro“ oder etwas ganz anderes.