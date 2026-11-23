Der bekannte Leaker Sonny Dickson hat auf X neue Bilder von Dummy-Modellen des iPhone Air 2 und iPhone 18 veröffentlicht. Besonders interessant ist dabei die Rückseite des kommenden Air-Modells: Apple scheint dem besonders dünnen Smartphone eine zweite Kamera zu spendieren. Beide Objektive sitzen horizontal nebeneinander in der weiterhin recht breiten Kameraleiste, Mikrofon und Blitz befinden sich daneben auf der rechten Seite.

Beim regulären iPhone 18 gibt es dagegen offenbar weniger optische Überraschungen. Das Modell orientiert sich stark am aktuellen iPhone 17 und setzt weiterhin auf zwei vertikal angeordnete Kameras in einer kleineren, pillenförmigen Aussparung. Auch die Vorderseiten der Dummy-Modelle lassen bislang keine größeren Designänderungen erkennen. Die veröffentlichten Nachbildungen basieren auf mutmaßlichen Informationen aus Apples Lieferkette und dienen Zubehörherstellern normalerweise als Vorlage für die Entwicklung passender Schutzhüllen.

Dass das iPhone Air 2 eine zweite Kamera erhalten könnte, ist bereits seit einiger Zeit ein Thema in der Gerüchteküche. Schon im November 2025 berichtete „The Information“ über entsprechende Pläne von Apple. Analyst Jeff Pu geht davon aus, dass es sich um eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera handeln wird. Damit würde das Gerät gegenüber seinem Vorgänger deutlich flexibler beim Fotografieren werden: Das erste iPhone Air besitzt bislang lediglich eine einzelne 48-Megapixel-Fusion-Kamera.

A20 Pro und weitere Neuerungen erwartet

Auch unter der Haube soll Apple einige Verbesserungen planen. Das iPhone Air 2 könnte mit dem neuen A20-Pro-Chip, Apples C2-Modem und einem N2-Chip für drahtlose Verbindungen ausgestattet werden. Außerdem ist von einer etwas kleineren Dynamic Island die Rede. Das 6,5 Zoll große Display und die 12 GB Arbeitsspeicher sollen hingegen erhalten bleiben. Weitere mögliche Verbesserungen betreffen einen größeren Akku, ein geringeres Gewicht und eine Vapor-Chamber-Kühlung, die das Gerät bei hoher Belastung besser temperieren könnte.

Beim Standardmodell iPhone 18 dürfte Apple ebenfalls auf den A20-Chip und das C2-Modem setzen. Auch hier könnte die Dynamic Island etwas kleiner ausfallen. Unterschiede gibt es bislang bei den Erwartungen an den Arbeitsspeicher: Während Ming-Chi Kuo von 9 GB ausgeht, rechnet Jeff Pu sogar mit 12 GB RAM. Zum Vergleich: Das iPhone 17 ist mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet.

Bis zur offiziellen Vorstellung müssen sich Apple-Fans noch gedulden. Nach bisherigen Informationen sollen sowohl das iPhone Air 2 als auch das reguläre iPhone 18 im März 2027 erscheinen. Gemeinsam mit den beiden Geräten könnte Apple auch das iPhone 18e vorstellen. Bis dahin dürften weitere Leaks und Dummy-Modelle zeigen, welche der bislang bekannten Details tatsächlich ihren Weg in die fertigen Smartphones finden.