iPhone Duo: Apple zeigt, was das Gerät fotografisch drauf hat

Apple hat auf Instagram eine neue Fotogalerie veröffentlicht und zeigt darin sechs Aufnahmen, die mit dem iPhone Duo entstanden sind. Die Bilder stammen von den US-Fotografen Jake Michaels und Jason Nocito und wurden im Rahmen eines von Apple beauftragten Projekts aufgenommen. Damit will Apple offenbar demonstrieren, was sich mit dem ungewöhnlichen Smartphone fotografisch herausholen lässt.

Das iPhone Duo setzt auf insgesamt vier Kameras. Auf der Rückseite sitzen eine 48-Megapixel-Fusion-Hauptkamera und eine ebenfalls 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Dazu kommen eine 12-Megapixel-Center-Stage-Frontkamera im äußeren Display sowie eine Frontkamera, die unter dem inneren Display sitzt. Eine dedizierte Telekamera fehlt dagegen.

Zweifach-Zoom statt großer Tele-Reichweite

Ganz ohne Zoom muss man beim iPhone Duo trotzdem nicht auskommen. Die Hauptkamera bietet eine „optische 2-fach-Tele“-Funktion, die allerdings deutlich weniger Spielraum bietet als die Pro-Modelle. Das iPhone 17 Pro und iPhone 18 Pro kommen laut Apple auf bis zu 8-fachen optischen Zoom. Für Nutzer und Nutzerinnen, die häufig weit entfernte Motive fotografieren, könnte das iPhone Duo deshalb weniger interessant sein.

Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen allerdings, dass gute Smartphone-Fotografie nicht ausschließlich von der Anzahl der Objektive abhängt. Michaels und Nocito holen aus dem Kamerasystem des iPhone Duo sichtbar viel heraus und zeigen, dass das Gerät auch ohne dediziertes Teleobjektiv für anspruchsvolle Aufnahmen eingesetzt werden kann. Apple nutzt die Galerie damit gleichzeitig als praktische Demonstration der Kamera-Funktionen.

Wer das iPhone Duo selbst ausprobieren möchte, muss nicht mehr lange warten. Die Vorbestellungen starten am Freitag, den 16. Oktober, um 14 Uhr morgens deutscher Zeit. Bis dahin liefert Apple mit den sechs Aufnahmen schon einmal einen Vorgeschmack darauf, was das neue iPhone-Kamerasystem in den Händen erfahrener Fotografen leisten kann.