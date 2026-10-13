iPhone Duo: Apples cleverer Scharnier-Trick soll die Wärme in Schach halten

Mit dem iPhone Duo steht Apple vor einer besonderen Herausforderung: Ein faltbares Smartphone muss nicht nur leistungsstark sein, sondern auch auf engem Raum zuverlässig gekühlt werden. Im Gespräch mit PCMag haben Apples Angestellte Dan Murray, Vice President of Silicon Engineering, und Banafsheh Barabadi, Senior Managerin für thermisches Produktdesign, Einblicke in die Technik hinter dem neuen A20 Pro gegeben.

Der Chip treibt das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Duo an und wird erstmals bei einem iPhone im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. Die Variante für das faltbare Modell bringt einige Besonderheiten mit. Dan Murray erklärt dazu:

„Für das iPhone Duo haben wir eine zweite Display-Engine hinzugefügt, um den gleichzeitigen Betrieb des inneren und des äußeren Displays zu unterstützen. Und mit der gesteigerten CPU- und GPU-Leistung stellen wir sicher, dass wir über beide Displays hinweg ein flüssiges Benutzererlebnis bieten können. Für das innere Display haben wir außerdem die Unterstützung für die Platzierung der FaceTime-Kamera hinter dem Display hinzugefügt.“

Damit der A20 Pro auch unter hoher Last nicht zu heiß wird, setzt Apple auf eine neue Dampfkammer und ein speziell entwickeltes Material, das die Wärme vom Chip effizient weiterleitet. Das Unternehmen nennt die Lösung „Metal over Foam“. Sie verbindet den Prozessor mit der Dampfkammer und soll gleichzeitig den mechanischen Anforderungen eines dünnen, komplex aufgebauten Smartphones gerecht werden. Barabadi beschreibt den Ansatz so:

„Wir nennen es ‚Metal over Foam’. Es schafft im Grunde eine direkte thermische und mechanisch nachgiebige Kopplung zwischen dem SoC und der Dampfkammer. Es ist äußerst effektiv bei der Wärmeableitung und erfüllt die strengen mechanischen Anforderungen des Systems. Wir haben Monate an der Entwicklung verbracht, um die Materialeigenschaften genau richtig hinzubekommen, damit wir dieses Material verwenden können.“

Das Scharnier wird zum Teil des Kühlsystems

Der wohl spannendste Kniff steckt allerdings im Scharnier des iPhone Duo. Bei einem faltbaren Gerät ist die Wärmeableitung besonders knifflig, weil sich die Komponenten auf zwei Gehäusehälften verteilen und im zusammengeklappten Zustand nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Apple nutzt deshalb das Scharnier nicht nur als mechanisches Verbindungselement, sondern auch als Teil des Kühlsystems: Ein flexibles Graphitrohr transportiert Wärme zwischen den beiden Hälften und vergrößert dadurch die verfügbare Fläche zur Wärmeabgabe. Banafsheh Barabadi erklärt:

„Dies war einer der technisch anspruchsvollsten Aspekte unseres Designs. Dieses Bauteil [das Graphitrohr, Anm. d. Red.] musste gemeinsam von unserem Thermik-Team und dem Mechanik-Team entwickelt werden. Es handelt sich um ein flexibles Material, das – wie Sie sich vorstellen können – viele Scharnierzyklen überstehen muss, während es seine thermische Leitfähigkeit sowie seine strukturelle Integrität über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg beibehält.“

Neben der Kühlung beleuchtet das PCMag-Interview weitere Details der A20-Pro-Architektur. Ein Thema ist die Platzierung des DRAM, den Apple neben dem Prozessor positioniert, anstatt ihn direkt auf dem Chip zu stapeln. Solche Designentscheidungen beeinflussen nicht nur den verfügbaren Bauraum, sondern auch die thermischen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems.

Gerade beim iPhone Duo müssen Prozessor, Speicher, zwei Displays und der Faltmechanismus auf engem Raum zusammenspielen. Wie gut das gelingt, hängt deshalb nicht allein von der Rechenleistung des A20 Pro ab, sondern ebenso von Materialien, Wärmeübertragung und der engen Zusammenarbeit zwischen den Teams für Chipdesign, Mechanik und Thermik. Das gesamte Interview kann im englischsprachigen Artikel von PCMag nachgelesen werden.