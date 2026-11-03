iPhone Duo bleibt Mangelware: Apple kann keine Entwarnung geben

Bei der Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen hat sich John Ternus auch zur Verfügbarkeit des iPhone Duo geäußert, allerdings hält sich das Unternehmen weiter bedeckt. Ternus hat gegenüber Reuters erklärt, dass das iPhone Duo nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar ist.

Apple kann die Nachfrage nicht bedienen

Gleichzeitig gibt er an, dass die Produktionssteigerung gut läuft und Apple hart daran arbeitet, möglichst viele Kundinnen und Kunden beliefern zu können. „Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht vorhersagen, wann sich Angebot und Nachfrage ausgleichen werden“, fügte er hinzu.

Damit steht die Aussage von Ternus im Gegensatz zu den Aussagen von Foxconn-Chef Michael Chiang, der erst gestern sagte, dass man guter Dinge sei und viele Geräte noch vor Weihnachten produzieren werde. Inwieweit Vorbestellungen früher ankommen als angekündigt, bleibt abzuwarten. Aktuell bleibt das iPhone Duo gefragt, denn der Apple Store gibt weiterhin den 25. Januar als frühestmögliches Lieferdatum an.

Hat Apple das iPhone Duo zu früh gelauncht?

Schon vorab war im Gespräch, dass Apple das iPhone Duo zuerst in den USA und China und später in weiteren Ländern verfügbar macht. Diesen Plan hat das Unternehmen aber verworfen, um das iPhone Duo sofort in mehr als 70 Ländern anzubieten. Und für diesen Schritt konnte Apple offenbar nicht genug Geräte produzieren. Glaubt man Bloomberg, wollte Apple eigentlich „bis November“ warten, damit mehr Geräte auf Lager sind. Das wurde so nicht umgesetzt und hätte wohl auch nicht viel Sinn gemacht, da ein paar Wochen mehr sicherlich nicht gereicht hätten, um Angebot und Nachfrage zu decken.

Es ist, wie es ist: Wer ein iPhone Duo will, muss sich gedulden. Und wer es wirklich nicht eilig hat, sollte lieber auf das iPhone Duo 2 warten, das dann hoffentlich die ersten Kinderkrankheiten ausmerzt.