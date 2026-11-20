Erinnert ihr euch noch an die tolle Reddit-App Apollo, die aufgrund der horrenden von Reddit geforderten API-Kosten ihren Dienst quittierte? Sie stammte vom kanadischen Entwickler Christian Selig, der nun mit einem neuen Projekt auf sich aufmerksam macht. Dieses Mal beschäftigte sich Selig allerdings nicht mit Software-Entwicklung, sondern kreierte drei 3D-Zubehör-Druckvorlagen für das iPhone Duo, die sich kostenlos verwenden lassen.

Mit den drei Accessoires nimmt sich Christian Selig einiger alltäglicher Probleme an, die durch die ungewöhnliche Bauform des Apple-Foldables entstehen. Die Modelle umfassen eine Zeichenunterlage, einen flexiblen Schreibtischständer und eine kompakte Nachttischhalterung, die sich zudem individuell anpassen lassen.

Wer auf dem großen Innendisplay zeichnet oder handschriftliche Notizen anfertigt, kennt möglicherweise das Problem: Durch den Kamerabuckel liegt das aufgeklappte iPhone Duo nicht plan auf dem Tisch und wackelt lustig hin und her, wenn man mit dem Apple Pencil das Display bearbeitet. Seligs 3D-Druckvorlage für die Zeichenunterlage (Download-Link) sorgt für eine Anpassung des Höhenunterschieds und erweitert zudem die Auflagefläche, so dass das Schreiben und Zeichnen von Hand angenehmer vonstatten geht. Selig bietet sogar Varianten für Links- und Rechtshänder an und integriert eine seitliche Ablagefläche für den Apple Pencil mit USB-C. Um eine möglichst glatte Oberfläche zu kreieren, empfiehlt Selig beim Ausdruck mit dem 3D-Drucker eine geringe Schichthöhe.

Schreibtischständer für offene und geschlossene Nutzung

Die zweite Vorlage richtet sich an Personen, die das iPhone Duo auf dem Schreibtisch aufstellen wollen: Der Ständer kann das Foldable sowohl im aufgeklappten als auch im geschlossenen Zustand aufnehmen. Zudem gibt es eine breite Auflagefläche sowie eine vergleichsweise hohe Rückwand, um bei beiden Aufstellungsoptionen genügend Halt zu bieten. Damit das iPhone Duo nicht vom Ständer rutscht, hat der Entwickler auch eine kleine Kante an der Unterseite integriert. Besonders praktisch ist hier die Integration eines Ladepucks für MagSafe: So kann das Foldable während der Platzierung im Ständer gleichzeitig geladen werden – vorausgesetzt, man verfügt selbst über ein MagSafe-Ladegerät, das man einbauen kann.

Der Schreibtischständer (Download-Link) lässt sich darüber hinaus an verschiedene Anforderungen anpassen. Wem das reliefartige Muster, das an eine topografische Karte erinnert, nicht gefällt, kann dieses deaktivieren. Und auch die Größe der Ladepucks lässt sich konfigurieren, so dass sich auch beispielsweise eine Lademöglichkeit für eine Apple Watch unterbringen lässt.

Die dritte Druckvorlage ist deutlich kompakter gehalten und für den Nachttisch (Download-Link) gedacht. Sie nimmt das geschlossene iPhone Duo in einer steileren Position auf, so dass man problemlos die StandBy-Funktion verwenden kann. Ein integrierter Clip führt das Ladekabel und sorgt für Ordnung auf dem Nachttisch. Bei der Nutzung gibt es allerdings einen kleinen Hinweis zu beachten: Selig empfiehlt, den eingesetzten MagSafe-Ladepuck zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen. Durch die Wärme beim Laden kann sich die Halterung etwas lockern, so dass der Ladepuck beim Abnehmen des iPhones gelegentlich mit herausgezogen wird.

Welche der drei Accessoires von Christian Selig sprechen euch am ehesten an? Habt ihr euch schon an den 3D-Druckvorlagen ausprobiert, wenn ja, wie sind eure Ergebnisse ausgefallen? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.