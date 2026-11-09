iPhone Duo kaufen? So geht es am schnellsten!

Der Blick auf die Lieferzeiten des iPhone Duo ist ernüchternd. Laut Apple Online Store erfolgt die Lieferung frühestens am 25. Januar 2027. Wer bei der Vorbestellung komplett leer ausgegangen ist, hat aber durchaus realistische Chancen auf ein Gerät. Und das ist sogar zeitnah möglich!

Während der Apple Online Store erst nächstes Jahr liefert, hat Apple immer wieder eine Handvoll Geräte für die lokalen Apple Stores parat. Die Verfügbarkeiten sind zwar gering, aber immer wieder stehen Duos zum Kauf bereit, die sich dann im Store abholen lassen. Um die Verfügbarkeit nicht händisch prüfen zu müssen, nutzt einfach die praktische Webseite storestockchecker.com.

Ist das iPhone Duo verfügbar?

Der „Store Stock Checker“ prüft den Lagerbestand des iPhone Duo weltweit, sodass ihr auf einen Blick sehen könnt, ob Geräte verfügbar sind. Im Gegensatz zum Online-Bestand tauchen in den Stores immer wieder iPhones auf. Ich habe heute Morgen gegen 8:30 Uhr die Verfügbarkeit geprüft und hätte sogar Glück gehabt. Der Apple Store in Frankfurt hatte genau ein iPhone Duo mit 256 GB in der Farbe Nachthimmel verfügbar. Da ich bereits ein Duo besitze, habe ich es natürlich nicht bestellt.

Fest steht aber auch: Ihr seid nicht allein. Genau aus diesem Grund sind die iPhones superschnell vergriffen – oftmals binnen weniger Minuten. Es gehört also auch etwas Glück dazu, eines der raren Geräte zu ergattern. Gleichzeitig müsst ihr einen Apple Store in der Nähe haben, aber mir ist auch zu Ohren gekommen, dass einige durchaus längere Anfahrtszeiten in Kauf nehmen, um schneller an ein iPhone Duo zu kommen.

Wer seine Chancen erhöhen möchte, kann auf der genannten Webseite die Benachrichtigungen aktivieren. Dieser Service kostet 5 Euro pro Monat, stellt aber sicher, dass ihr sofort eine E-Mail bekommt, sobald Duos auf Lager sind.

iPhone Duo schneller kaufen

Die Webseite führt auch Protokoll darüber, wie viele Geräte in den letzten Tagen und Wochen wirklich verfügbar waren. Unter anderem habe ich, während ich diesen Artikel geschrieben habe, ein weiteres verfügbares Duo in Berlin gesehen. Der Tipp: Schaut definitiv zwischen 7 und 10 Uhr vorbei, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass neue Geräte online auftauchen.

Also: Wer ein Duo möglichst schnell sein Eigen nennen möchte, einen Apple Store in der Nähe hat und in den Morgenstunden durchaus etwas Zeit hat, die Webseite zu checken, erhöht die Chancen massiv. Apple produziert mit Hochdruck und beliefert auch die Apple Stores weltweit. Die Geräteanzahl ist immer noch stark begrenzt, aber mit den genannten Tipps könnt ihr euch ein Duo ziemlich zeitnah sichern.