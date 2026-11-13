iPhone Duo kommt früher: Lieferung noch vor Weihnachten

Ist es DAS Weihnachtswunder? Einige Kunden und Kundinnen, die ein iPhone Duo mit Lieferdatum 25. Januar 2027 vorbestellt haben, berichten, dass Apple das Lieferdatum erfreulich nach vorne korrigiert hat. Statt Anfang nächsten Jahres erfolgt die Auslieferung schon zwischen dem 14. und 21. Dezember, sodass das iPhone Duo pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegt.

Wir selbst können bestätigen, dass Apple Vorbestellungen etwas früher ausliefert als zuvor angegeben. Eine unserer Vorbestellungen war zwischen dem 10. und 17. November datiert und wurde letztendlich bereits am 9. November ausgeliefert. Das ist lediglich einen Tag schneller als zuvor angegeben, allerdings hätte es auch der 17. November sein können. Dass Apple die Produktion hochschraubt und Vorbestellungen früher als später bedient, dürfte für positives Feedback sorgen.

Ein Garant für eine frühere Lieferung ist das allerdings nicht. Ob sich euer Liefertermin verschiebt, seht ihr am zuverlässigsten in eurer Bestellübersicht, die ihr im Apple Store oder in eurem Apple-Account findet. Es lohnt sich, dort in den kommenden Tagen regelmäßig vorbeizuschauen. So verpasst ihr keine Änderung.

So geht es noch schneller

Wenn ihr definitiv sicherstellen wollt, dass ihr ein iPhone Duo zeitnah in euren Händen halten könnt, ist der Apple Store die noch bessere Anlaufstelle. In den lokalen Stores tauchen immer wieder vereinzelte Geräte auf, die sich einfach online reservieren und im Store abholen lassen.

Damit ihr nicht händisch den Bestand jedes Apple Stores prüfen müsst, gibt es dafür eine entsprechende Webseite, die die Aufgabe übernimmt. Das spart Zeit und unnötige Wege. In meinem Test hätte ich ohne Probleme ein iPhone Duo kaufen können. Schaut gerne hier vorbei, wo ihr noch einmal im Detail lesen könnt, wie ihr vorgehen müsst.

Habt ihr eine noch offene Vorbestellung? Wann erfolgt bei euch die Auslieferung?