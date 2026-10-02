iPhone Duo: Nanostruktur-Deckschicht lässt sich austauschen

Apple bringt beim iPhone Duo offenbar ein praktisches Detail unter, das vor allem Besitzern und Besitzerinnen des faltbaren Displays freuen dürfte: Die nanostrukturierte Deckschicht über dem inneren Display lässt sich austauschen. Das bestätigte Kate Bergeron, Apples Vice President of Hardware Engineering, in einem Interview (Instagram-Link) mit der Content-Creatorin Angelica Siciliani Fendi. Die Schicht kann demnach entfernt und durch eine neue ersetzt werden.

Für die Kundschaft in den USA ist der Austausch mit AppleCare+ laut Apples Website für 19 US-Dollar möglich. Wie viel Apple ohne Versicherung verlangt, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Verfügbarkeit und den genauen Bedingungen in anderen Ländern gibt es noch keine Angaben, dies gilt auch für Deutschland.

Die Falz soll möglichst unsichtbar bleiben

Die austauschbare Deckschicht erfüllt dabei eine wichtige Aufgabe: Sie trägt dazu bei, die Falz in der Mitte des faltbaren Displays optisch zu kaschieren. Laut Bergeron hat Apple erheblichen technischen Aufwand betrieben, damit die Schicht möglichst lange hält. Sollte sie sich mit der Zeit abnutzen oder die Falz stärker sichtbar werden, kann sie jedoch ersetzt werden.

Offen ist allerdings, wie unkompliziert der Wechsel tatsächlich abläuft. Wahrscheinlich wird Apple den Service zunächst über eigene Stores und autorisierte Servicepartner anbieten. Ob sich die Deckschicht auch von Kunden und Kundinnen selbst sicher und ohne spezielles Werkzeug entfernen lässt, bleibt abzuwarten.

Wer sich das iPhone Duo zulegen möchte, muss nicht mehr lange warten: Die Vorbestellungen starten am Freitag, den 16. Oktober, um 14 Uhr deutscher Zeit zu Preisen ab 2.299 Euro. Ab Freitag, dem 23. Oktober, soll das faltbare iPhone dann in den Geschäften erhältlich sein.