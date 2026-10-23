Heute ist Apples großer Tag, denn das iPhone Duo startet weltweit in den Verkauf. Um das gebührend zu feiern, hat Apple riesige iPhone-Duo-Ausstellungsstücke vor ausgewählte Stores gestellt. Wer sich die Installationen ansehen möchte, muss dafür die Stores in New York, London, Mumbai oder Shanghai besuchen.

Erste Fotos auf X zeigen die abgedeckten Installationen, die heute zum Leben erweckt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Duo in mehreren Aufstellmöglichkeiten präsentiert wird. Ob die Displays beleuchtet sind, muss sich später zeigen. Eine Grafik, die vermutlich mit KI generiert wurde, zeigt die Display-Installation oben anschaulich.

Obwohl Apple von einer begrenzten Verfügbarkeit von iPhone Duos im Store gesprochen hat, kann man hierzulande keine Geräte für eine heutige Vorbestellung reservieren. Laut Webseite gibt es Informationen zur lokalen Verfügbarkeit erst ab Samstag, dem 24. Oktober.

Titelbild: rsgnl/X.