iPhone Duo

iPhone Duo startet: Übergroße Displays vor Apple Stores in New York, London, Mumbai & Shanghai

Die Party beginnt

FreddyKommentar schreiben zu iPhone Duo startet: Übergroße Displays vor Apple Stores in New York, London, Mumbai & Shanghai
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

iPhone Duo vor Apple Store

Heute ist Apples großer Tag, denn das iPhone Duo startet weltweit in den Verkauf. Um das gebührend zu feiern, hat Apple riesige iPhone-Duo-Ausstellungsstücke vor ausgewählte Stores gestellt. Wer sich die Installationen ansehen möchte, muss dafür die Stores in New York, London, Mumbai oder Shanghai besuchen.

Erste Fotos auf X zeigen die abgedeckten Installationen, die heute zum Leben erweckt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Duo in mehreren Aufstellmöglichkeiten präsentiert wird. Ob die Displays beleuchtet sind, muss sich später zeigen. Eine Grafik, die vermutlich mit KI generiert wurde, zeigt die Display-Installation oben anschaulich.


Obwohl Apple von einer begrenzten Verfügbarkeit von iPhone Duos im Store gesprochen hat, kann man hierzulande keine Geräte für eine heutige Vorbestellung reservieren. Laut Webseite gibt es Informationen zur lokalen Verfügbarkeit erst ab Samstag, dem 24. Oktober.

Titelbild: rsgnl/X.

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Hier direkt weiterlesen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de