Ein Spontankauf beim iPhone Duo ist quasi ausgeschlossen. Wer online kein Glück hatte und das iPhone Duo erst im November, Dezember oder gar erst im Januar bekommt, sollte von einem spontanen Besuch in einem der lokalen Apple Stores absehen. Laut Informationen von MacRumors wurden Apple-Store-Mitarbeiter angewiesen, Kunden davor zu warnen, am Freitag, dem 23. Oktober, ohne Vorbestellung in den Store zu kommen, um ein iPhone Duo zu kaufen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die lokalen Apple Stores mehr Geräte erhalten als Vorbestellungen, tendiert nämlich gegen null. Online verweist Apple auf den 24. Oktober, denn dann soll ersichtlich sein, ob Geräte in den Stores zur Abholung zur Verfügung stehen. Auf eine üppige Lieferung sollte man eher nicht hoffen, aber möglicherweise bleiben ein paar Geräte übrig, die zum Beispiel nicht abgeholt wurden.

Wer also eine lange Wartezeit umgehen möchte, hat zumindest zeitnah keine Chance auf ein iPhone Duo.

Apple bezeichnete die Nachfrage in einer Stellungnahme gegenüber der Financial Times als „geradezu außergewöhnlich” und fügte hinzu, dass man daran arbeite, die Geräte so schnell wie möglich an die Kunden auszuliefern. Apple hat nicht öffentlich angegeben, ob in den Geschäften am Markteinführungstag Lagerbestände für den Kauf vor Ort verfügbar sein werden.