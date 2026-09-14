iPhone Duo: Versteckte Display-Einstellung ist wohl für Schutzhüllen gedacht

Apples neues iPhone Duo hat offenbar eine kleine, bislang kaum beachtete Besonderheit in den Anzeigeeinstellungen. Blogger Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) entdeckte kurz nach Apples iPhone-Event die Option „Shift Left Edge“ (dt. „Linken Rand verschieben“) und beschrieb das Feature in einem Video bei X. Sie fügt am linken Rand des Frontdisplays einen schmalen schwarzen Bereich hinzu und verändert damit die nutzbare Displayfläche.

Der Grund für die ungewöhnliche Funktion dürfte bei den Smartphone-Hüllen liegen. Wird die Einstellung aktiviert, fällt der schwarze Rand ungefähr doppelt so breit aus. Damit soll verhindert werden, dass eine besonders dicke oder weit über das Display ragende Hülle den linken Bildschirmrand verdeckt. Gleichzeitig bleibt die Wischgeste zum Zurückgehen offenbar weiterhin problemlos nutzbar.

Für das neue Falt-Smartphone bietet Apple selbst zwei passende Schutzhüllen an: Das „iPhone Duo Case“ sowie ein „Folio with Kickstand“. Ob eine dieser offiziellen Hüllen tatsächlich so weit über den linken Displayrand ragt, dass die neue Einstellung nötig wäre, ist allerdings noch nicht bekannt.

Drittanbieter als wahrscheinlicher Grund

Vieles spricht deshalb dafür, dass Apple mit der Funktion vor allem auf Zubehör von Drittanbietern reagiert. Gerade robuste Schutzhüllen können an den Rändern deutlich dicker ausfallen und dadurch Teile des Displays abdecken. Mit der verschiebbaren schwarzen Fläche könnte Apple eine recht einfache Möglichkeit geschaffen haben, die Bedienung auch mit solchen Cases angenehm zu halten.

Ob die Funktion im Alltag tatsächlich einen Unterschied macht, dürfte sich mit den ersten ausführlichen Tests zeigen. Noch ist unklar, wie viele Hüllen davon betroffen sind und wie stark sich der zusätzliche schwarze Rand auf die Nutzung auswirkt. Die Vorbestellungen für das ab 2.299 Euro teure iPhone Duo sollen am 16. Oktober starten, die ersten Geräte werden ab dem 23. Oktober ausgeliefert.