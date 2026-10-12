iPhone Duo: Bestellung kann ab sofort vorbereitet werden

Die offizielle Vorbestellung für das iPhone Duo startet am 16. Oktober um 14 Uhr, allerdings könnt ihr schon jetzt eure Vorbestellung vorbereiten. Damit ihr zum Vorbestellstart nur noch auf „Kaufen” drücken müsst, könnt ihr vorab eure Wunschfarbe wählen, die richtige Speicherkapazität anklicken und schon jetzt entscheiden, ob ihr AppleCare kaufen wollt.

Nachdem ihr euer Wunschmodell konfiguriert habt, könnt ihr eure Vorbestellung speichern und gleichzeitig eure Kreditkarte hinterlegen und autorisieren. Wenn die Vorbestellungen am Freitag starten, müsst ihr nämlich nur noch eure vorbereitete Vorbestellung aufrufen, eure Adresse prüfen und die Bestellung abschicken. So stellt ihr sicher, dass ihr eure Bestellung möglichst schnell aufgeben könnt, um eines der begehrten Geräte direkt am ersten Verkaufstag, also am 23. Oktober, in den Händen zu halten.

iPhone Duo vorbestellen: So geht’s

Besonders komfortabel ist die Vorbestellung in der Apple Store App, die ohnehin für Bestellungen die erste Anlaufstelle ist. Wer möchte, kann die Vorbestellung aber auch über apple.com durchlaufen und speichern.

Ruft die Produktseite des iPhone Duo auf. Wählt eure Wunschfarbe aus. Klickt an, wie viel Speicherplatz ihr benötigt. Entscheidet euch, ob ihr ein Eintauschgerät habt. Überlegt, ob ihr AppleCare direkt dazubuchen möchtet. Folgt danach den Schritten auf dem Display, um die Vorbestellung zu speichern.

iPhone Duo im Apple Store kaufen

Wenn ihr trotz eurer vorbereiteten Vorbestellung am Freitag leer ausgeht, könnt ihr auf eine Verfügbarkeit in den lokalen Apple Stores hoffen. Wie viele Geräte jeder Apple Store bekommt, ist unklar. Allerdings könnt ihr zum Verkaufsstart prüfen, ob der lokale Apple Store Geräte zur Abholung anbietet. Das hat oft gut funktioniert, wenn bei der Vorbestellung schon ein späteres Lieferdatum angezeigt wurde.

Die Frage an euch: Kauft ihr das iPhone Duo? Für welche Farbe entscheidet ihr euch? Ich werde meine Vorbestellung in dieser Konfiguration speichern: Sternenweiß mit 512 GB Speicher.