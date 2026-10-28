Anzeige. Es passiert in Sekundenbruchteilen: Das iPhone rutscht von der Sofalehne, der Kaffee schwappt über den Schreibtisch oder das Handy landet beim Radfahren auf dem Asphalt. Zack, das Display sieht aus wie ein Spinnennetz. Und weil moderne Smartphones längst keine Wegwerfartikel mehr sind, sondern oft mehr kosten als ein gebrauchter Kleinwagen-Reifensatz, tut so ein Malheur gleich doppelt weh.

Genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick darauf, was nach einem Schaden eigentlich sinnvoll ist: reparieren, ersetzen oder vorher absichern?

Reparieren statt Wegwerfen: Gut für den Geldbeutel und die Umwelt

Ein defektes iPhone direkt durch ein neues zu ersetzen, ist bequem, aber selten die beste Idee. Zum einen geht dabei jede Menge Geld drauf, denn aktuelle Modelle sind teuer. Zum anderen steckt in jedem Smartphone ein ganzer Rohstoff-Cocktail, der bei der Herstellung Ressourcen frisst. Wer sein Gerät länger nutzt, schont also nicht nur das Konto, sondern auch die Umwelt.

Hinzu kommt: Das Thema Recht auf Reparatur nimmt Fahrt auf. Verbraucher sollen es künftig leichter haben, defekte Geräte wieder instand setzen zu lassen, statt sie auszusortieren. Wer sich dazu informieren oder gleich eine passende Werkstatt in der Nähe finden möchte, wird auf dem neuen Portal reparieren-statt-wegwerfen.de fündig. Ins Leben gerufen wurde die Seite vom Spezialversicherer WERTGARANTIE gemeinsam mit den Verbundgruppen EK Retail, ElectronicPartner, Euronics, Expert und Telering. Das Ziel: Orientierung und einen unkomplizierten Service für alle, die vor der Frage „Reparieren oder nicht?“ stehen.

Finger weg vom Schraubendreher: Warum Profis ans iPhone gehören

Wenn das Display kaputt ist oder der Akku schlappmacht, juckt es manchen in den Fingern. Schließlich gibt es im Netz zig Anleitungen und Ersatzteil-Sets. Trotzdem ist Do-it-yourself bei einem iPhone ein riskantes Spiel. Das Innenleben ist dicht gepackt, die Bauteile sind empfindlich, und schon ein falscher Handgriff kann aus einem überschaubaren Schaden einen Totalausfall machen. Außerdem können Wasserdichtigkeit und Funktionen leiden, wenn das Gerät nicht fachgerecht wieder verschlossen wird.

Eine professionelle Werkstatt arbeitet dagegen mit passendem Werkzeug, Erfahrung und geeigneten Ersatzteilen. Das spart am Ende oft Nerven, Zeit und Folgekosten. Und genau hier kommt das Portal ins Spiel, denn es erleichtert dir die Suche nach einem seriösen Reparaturpartner.

Das Problem: Reparaturen kosten, und zwar nicht zu knapp

Allerdings hat die Sache einen Haken. Das Portal hilft dir zwar beim Finden einer Werkstatt, die Rechnung musst du aber trotzdem selbst bezahlen. Und je hochwertiger das Gerät, desto spürbarer ist der Betrag. Bei einem teuren Smartphone kann schon ein einziger Schaden ein ordentliches Loch ins Budget reißen. Wer ohnehin knapp kalkuliert, überlegt dann zweimal, ob sich die Reparatur überhaupt noch lohnt.

Hier kommt eine Geräteversicherung ins Spiel. Sie springt ein, wenn es teuer wird, und nimmt dem Schadenfall den Schrecken.

Für wen lohnt sich eine Geräteversicherung fürs iPhone?

Nicht jeder braucht automatisch eine Absicherung. Sinnvoll ist sie vor allem in diesen Fällen:

Du nutzt ein hochwertiges Gerät, dessen Ersatz oder Reparatur richtig ins Geld gehen würde.

Du bist viel unterwegs, etwa im Job, beim Sport oder auf Reisen, wo Stürze und Nässe häufiger vorkommen.

Dir ist ein Missgeschick schon mal passiert, und du möchtest nicht wieder auf den Kosten sitzenbleiben.

Du besitzt mehrere Geräte, vom Smartphone über das Tablet bis zum Notebook, und willst alles unkompliziert unter einem Dach schützen.

Wichtig zu wissen: Die gesetzliche Gewährleistung deckt nur Mängel ab, die schon beim Kauf vorhanden waren. Ein Sturz oder ein Wasserschaden gehört nicht dazu. Eine Elektronikversicherung oder Technikversicherung füllt genau diese Lücke.

Was der WERTGARANTIE Komplettschutz abdeckt

Als Spezialversicherer für Haushalts- und Konsumelektronik sichert WERTGARANTIE nicht nur Smartphones ab, sondern auch Tablets, Notebooks, PCs und Fernseher. Sogar Waschmaschinen und Kühlschränke sind dabei. Im Schadenfall übernimmt der Versicherer die Reparaturkosten. Der Geräteschutz geht dabei deutlich weiter als die gesetzliche Gewährleistung.

Abgedeckt sind unter anderem Fall-, Sturz-, Wasser- und Feuchtigkeitsschäden. Auch Schäden durch unsachgemäße Handhabung, Bedienungsfehler und schlichte Ungeschicklichkeit sind eingeschlossen. Versichern lassen sich außerdem gebrauchte und generalüberholte Geräte.

Beim Versicherungsbeitrag richtet sich der Komplettschutz nach dem Kaufpreis des Geräts. Schon ab 4 Euro im Monat bist du dabei. Wer zusätzlich die Premium-Option für rund 2 Euro monatlich wählt, sichert mobile Geräte auch gegen Diebstahl und Cyberkriminalität ab. Der Schutz gilt jederzeit und weltweit, also ebenso im Urlaub.

Und wenn du mehr als ein Gerät im Haushalt hast, wird es noch attraktiver: Mit dem „3 für 2“-Angebot versicherst du drei Geräte zum Preis von zwei. Das Ganze lässt sich beliebig hochskalieren, etwa als „6 für 4“, „9 für 6“ oder „15 für 10“. So kommen auch Zweitgeräte und Familien-Technik günstig unter den Schirm. Alle Details zum WERTGARANTIE Komplettschutz findest du hier.

Fazit: Erst absichern, dann sorglos reparieren

Ein kaputtes iPhone muss weder in den Müll noch ein Vermögen kosten. Wer auf professionelle Reparaturen setzt, verlängert die Lebensdauer seiner Technik und schont damit Ressourcen. Das Portal reparieren-statt-wegwerfen.de zeigt dir dafür den Weg zur passenden Werkstatt. Und mit einer Geräteversicherung im Rücken bleibst du nicht auf den Reparaturkosten sitzen. So wird aus dem Schreckmoment am Ende nur noch eine kleine Randnotiz.