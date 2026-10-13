iPhone knackt die 20-Prozent-Marke: Apple trotzt der Smartphone-Krise

Der weltweite Smartphone-Markt steckt offenbar in einer handfesten Krise. Laut eines aktuellen Berichts von Counterpoint Research sind die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent eingebrochen. Damit erreichte der Markt den niedrigsten Stand in einem dritten Quartal seit 14 Jahren.

Als Hauptursachen nennt das Marktforschungsunternehmen die anhaltende Speicherkrise und steigende Komponentenpreise. Während die Branche insgesamt schwächelt, kann Apple seinen Marktanteil jedoch deutlich ausbauen: Im dritten Quartal entfielen 22 Prozent der weltweiten Smartphone-Auslieferungen auf den iPhone-Hersteller, gegenüber 18 Prozent im Vorjahreszeitraum. Samsung liegt mit 23 Prozent weiterhin knapp an der Spitze. Dahinter folgen Xiaomi mit zehn Prozent sowie OPPO mit neun und vivo mit acht Prozent. Alle drei Konkurrenten mussten im Jahresvergleich Marktanteile abgeben.

Fehlendes iPhone 18 bremst die Auslieferungen

Trotz des höheren Marktanteils gingen auch Apples iPhone-Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Ein wesentlicher Grund dafür war laut Counterpoint Research, dass zum Marktstart kein reguläres iPhone 18 verfügbar war. Dadurch wurden die Vertriebskanäle im Einführungsmonat weniger stark bestückt als ein Jahr zuvor bei der vollständigen iPhone-17-Produktpalette. Counterpoint Research beschreibt Apples Abschneiden im dritten Quartal folgendermaßen:

„Apples Marktanteil überschritt zum ersten Mal in einem dritten Quartal die 20-Prozent-Marke und erreichte 22 Prozent, trotz eines Rückgangs der Auslieferungen im Jahresvergleich. Der Rückgang des Volumens war größtenteils auf das Fehlen eines Basis-Modells des iPhone 18 zurückzuführen, was zu einer geringeren Bestückung der Vertriebskanäle im Einführungsmonat führte als bei der vollständigen iPhone-17-Produktpalette ein Jahr zuvor. Auch Apple schloss sich dem branchenweiten Trend zu Preiserhöhungen an, wenngleich sich die Auswirkungen auf die letzten Wochen des Quartals beschränkten. Die iPhone 18 Pro-Modelle verzeichneten jedoch einen stärkeren Start als ihre Vorgänger, insbesondere in China und Indien, während die anhaltende Dynamik der iPhone 17-Serie dazu beitrug, den stärkeren Rückgang der Auslieferungen auszugleichen.“

Hersteller kämpfen mit hohen Kosten

Für den Rest des Jahres fallen die Aussichten laut Counterpoint Research wenig ermutigend aus. Angesichts hoher Komponentenkosten und einer sinkenden Kaufkraft dürften Smartphone-Hersteller zunehmend ihre Profitabilität in den Vordergrund stellen, statt möglichst viele Geräte auszuliefern. Besonders im Einstiegs- und Mittelklassebereich könnte das zum Problem werden, da preisbewusste Käufer und Käuferinnen empfindlich auf steigende Gerätepreise reagieren. Gleichzeitig erschwert die begrenzte Verfügbarkeit wichtiger Komponenten die Produktion.

Counterpoint Research rechnet vorerst nicht mit einer nennenswerten Erholung der Smartphone-Auslieferungen. Vor allem die preissensiblen Marktsegmente dürften weiterhin unter höheren Gerätepreisen und einer eingeschränkten Komponentenversorgung leiden. Erst wenn die Kosten sinken und sich die Lieferbedingungen verbessern, könnte sich die Lage nachhaltig entspannen. Bis dahin dürfte der weltweite Smartphone-Markt schwierig bleiben.