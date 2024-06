iPhone-Tipp: Mit dieser Wischgeste mehrere E-Mails auf einmal markieren

Tausende Spam- und Werbe-Mails werden täglich in die E-Mail-Postfächer gespült, nur um diese dann löschen zu müssen. Manchmal ist es auch die eigene Faulheit, da man abonnierte Newsletter abbestellen könnte. Auch ich lösche jeden Tag zahlreiche E-Mails und nutze auf dem iPhone eine praktische Wischgeste, die möglicherweise nicht jedem bekannt ist.

Mit Zwei-Finger-Wischgeste mehrere Elemente markieren

Das obige Beispiel in der Mail-App ist nur exemplarisch, ihr könnt die Geste auch in anderen Apps nutzen, zum Beispiel in der Notizen-App, in der Nachrichten-App oder überall dort, wo ihr mehrere untereinander angeordnete Elemente schnell markieren wollt. Generell funktioniert die Geste nur in Apps aus dem Hause Apple, außer Entwickler von Drittanbieter-Apps haben den Support eingebaut.

Öffnet die entsprechende App, zum Beispiel Mail, Notizen, Sprachmemos oder Kontakte. Mit zwei Fingern haltet ihr das Display gedrückt und wischt mit beiden Finger nach oben. Während ihr mit zwei Fingern „scrollt“, werden die Elemente markiert. Ein Indikator zeigt an, welche Elemente ihr angewählt habt. Sobald ihr die gewünschte Elemente ausgewählt habt, könnt ihr sie löschen, verschieben oder organisieren.

Mit der Zwei-Finger-Scrollgeste kommt ihr schneller ans Ziel und müsst nicht erst „Bearbeiten“ wählen, um dann einzeln die Elemente, Mails oder Nachrichten auswählen zu müssen. Kanntet ihr diesen Kniff schon?

Zwei Tipps für die iPhone-Tastatur zum Nachlesen

iPhone-Tastatur: Zwei Tricks, die man kennen muss Sind euch die Handgriffe bekannt? - Da ich seit 2009 ein iPhone nutze und mich täglich damit intensiv beschäftige, kann ich mich als iPhone-Experte einstufen. Die meisten Funktionen sind für mich selbstverständlich, während andere Nutzer und…