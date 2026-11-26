Eine Wärmebildkamera erfüllt gleich mehrere Zwecke: Ihr könnt Wärmebrücken, undichte Fenster oder schlecht gedämmte Wände aufspüren. Zudem könnt ihr die Heizleistung prüfen, Leckagen finden, heiße Oberflächen messen, überhitzte Technik sehen oder auch die Temperatur von Akkus prüfen. Und dafür benötigt es nicht zwingend eine professionelle Wärmebildkamera im klassischen Sinne, denn kleine Ansteckkameras fürs Smartphone erledigen die Arbeit ebenfalls sehr gut und sind deutlich günstiger.

Diese Angebote gelten jetzt

Ich habe in der Vergangenheit die aktuell reduzierten Modelle von Thermal Master ausprobiert und verweise gerne auf meine Testberichte sowohl zur Thermal Master P1 als auch zur Thermal Master P3. Die P1 richtet sich dabei an Einsteiger, wohingegen die P3 eine bessere Auflösung hat und zusätzlich eine Makro-Funktion mitbringt.

Thermal Master P1 kostet nur noch 118,15 Euro statt 149 Euro

Thermal Master P3 kostet 254,15 Euro statt 299 Euro

Das sind die besten Preise des ganzen Jahres, günstiger gab es die Modelle noch nie.

Während die P1 mit 320 x 240 Pixeln auflöst, gibt es bei der P3 direkt 512 x 384 Pixel. Das sorgt in der Praxis für mehr sichtbare Details. Beide arbeiten mit einem Infrarot-Objektiv, wobei nur die P3 eine Makro-Funktion mitbringt, die neue Möglichkeiten eröffnet.

In der zugehörigen App könnt ihr zwischen verschiedenen Farbmodi wechseln und Analysewerkzeuge nutzen, um die Bilder direkt auswerten zu können. Die App ist zwar kein Highlight in der Bedienung, bietet aber einen großen Funktionsumfang.

Das Fazit

Wer ohne großen Anspruch per Wärmebildkamera Probleme aufdecken möchte, greift zur P1. Wer darüber hinaus mehr Kontrolle und eine höhere Auflösung benötigt, ist bei der P3 an der richtigen Adresse. Da die Preise auf dem besten Jahresniveau sind, lohnt sich der Kauf aktuell umso mehr.