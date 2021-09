iPIN2: Passwort-Safe nach fast zehn Jahren komplett aktualisiert

Einen Schönheitspreis hat iPIN sicherlich nicht gewonnen, trotzdem hat sich die von uns im Januar 2012 erstmals vorgestellte Anwendung in den vergangenen Jahren einen festen Platz auf meinem iPhone gesichert. Ich habe dort die PINs meiner Bezahlkarten eingetragen, was vor allem bei den weniger häufig genutzten Karten sehr praktisch ist. iPIN wurde seit jeher für einen Festpreis von rund 5 Euro angeboten, nun ist der Nachfolger im App Store gelandet.

iPIN2 (App Store-Link) ist eine Universal-App für iPhone, iPad und Mac und kann zunächst einmal kostenlos heruntergeladen werden. Zu meiner Freude können Backups aus iPIN direkt in iPIN2 übertragen werden, so waren alle meine Einträge direkt wieder verfügbar. Aber wie sieht es nun mit dem Bezahlmodell aus?

In der kostenlosen Variante von iPIN2 können 10 Einträge erstellt werden. In der Pro-Version gibt es diese Einschränkung nicht, zudem wird damit die Synchronisation per iCloud oder über das lokale Netzwerk ermöglicht. Die Kosten: 4,99 Euro pro Jahr. Aus meiner Sicht ist das ein fairer Deal, ich persönlich kann in diesem Fall sogar gut ohne ein Abo leben und nutze iPIN2 damit kostenlos. Alternativ kann man natürlich auch weiterhin die alte Version von iPIN nutzen.

Was ist sonst alles neu? Einzelne Einträge können jetzt als Favorit markiert und so noch schneller gefunden werden. Auf dem iPad kann iPIN2 im Multitasking genutzt werden, auf macOS funktioniert sogar ein AutoFill mit Passwörtern aus der App. Was sich sonst noch alles getan hat, könnt ihr auf der Webseite von iPIN2 nachlesen.

Ich werde die Anwendung auf jeden Fall auch in Zukunft nutzen. Optisch immer noch eher schlicht gehalten, gefällt mir vor allem die Anzeigen von PINs und anderen geschützten Daten. Der Eintrag wird innerhalb einer Animation aus anderen PINs, Wörtern und kryptischen Zeichen versteckt und verschwindet nach einigen Sekunden. Ich würde behaupten, dass die richtige PIN so nicht einfach „über die Schulter“ ausgespäht werden kann.