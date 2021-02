iTunes-Karten: Kommende Woche erneut bis zu 20 Prozent Bonus

In der mittlerweile fast abgelaufenen Woche konntet ihr bei Lidl günstiges Guthaben für iTunes und den App Store kaufen. Beim deutschlandweit vertretenen Supermarkt gab es bis zu 20 Prozent Bonus-Guthaben. Das identische Angebot bekommt ihr in der kommenden Woche bei Rossmann, auch hier gilt der Preis in ganz Deutschland.

Vom 1. bis zum 5. März gibt es einen Bonus von bis zu 20 Prozent. Weniger interessant sind dabei die Guthabenkarten über 25 oder 50 Euro, denn hier erhaltet ihr nur 10 respektive 15 Prozent Bonus. Für die volle Ersparnis greift ihr zur 100er-Karte, denn hier gibt es direkt 20 Euro obendrauf.

Beachtet beim Kauf in einer Rossmann-Filiale bei euch vor Ort nur darauf, dass ihr den Kassenbon mitnehmt. Dort befindet sich nämlich der Code, mit dem ihr das Bonus-Guthaben in iTunes oder im App Store freischalten könnt.