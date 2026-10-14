Jackery Explorer 100D: Mini-Powerstation startet für 89 Euro

Eine Powerstation mit ins Flugzeug zu nehmen, ist keine gute Idee. Denn im Handgepäck sind maximal 100 Wattstunden erlaubt. Und genau diese Grenze wird mit dem neuen Jackery Explorer 100D für 89 Euro eingehalten, auch wenn der Formfaktor auf den ersten Blick nach einer Powerstation und nicht nach einer Powerbank aussieht.

Die genauen technischen Details und vor allem die Maße sind leider noch nicht auf der Hersteller-Webseite zu finden. Anhand der Produktfotos kann man aber sehr gut erkennen, dass es sich um ein ziemlich kompaktes Gerät handelt. „14 Prozent kompakter und 12 Prozent leichter als der Explorer 100 Plus, mit einem leicht tragbaren Gewicht von nur 850 Gramm“, heißt es in der Beschreibung von Jackery.

Was wir dagegen ganz genau sagen können: Die Kapazität der Mini-Powerstation beträgt 96 Wattstunden. Damit geht die Jackery Explorer 100D noch als klassische Powerbank durch und dürfte auch im Handgepäck mit ins Flugzeug genommen werden, um sie im Urlaub oder auf Geschäftsreisen zu nutzen.

Jackery Explorer 100D bietet drei Ports mit insgesamt 158 Watt Leistung

Die maximale Ausgangsleistung des Jackery Explorer 100D liegt bei 158 Watt, wobei 18 Watt auf den USB-A-Anschluss entfallen. Die restlichen 140 Watt teilen sich die beiden USB-C-Ports der Powerbank dynamisch auf. Man kann also auch mal ein MacBook Pro mit voller Geschwindigkeit laden.

Der langlebige Akku erreicht 3.000 Ladezyklen bei mindestens 80 Prozent Restkapazität. Außerdem gibt es ein kleines Display, das die Ladeleistung anzeigt. Und auch ein kleiner Tragegriff gehört mit dazu.

Offiziell soll der Jackery Explorer 100D stolze 129 Euro kosten, aktuell wird er zum Start für 89 Euro inklusive Versand über den Jackery-Shop vertrieben. Das ist für eine Powerbank mit dieser Kapazität, Leistung und Ausstattung ein normaler Preis.