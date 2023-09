Japanese Rural Life Adventure: Neues entspanntes Aufbauspiel bei Apple Arcade

Im App Store gibt es jede Menge Spiele mit Wettbewerbscharakter, solche die voller Action sind und wohlmöglich eher für Stress und Anspannung sorgen, als zu entspannen. Das Gegenteil ist mit dem neuen Japanese Rural Life Adventure (App Store-Link) der Fall: Frisch für Apple Arcade veröffentlicht, lässt sich das Aufbau-Abenteuer auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV herunterladen und dort ganz ohne Zeitdruck, Highscores und nervenzerfetzende Level spielen. Der Download ist rund 72 MB groß, benötigt iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer, und kommt auch inklusive einer deutschen Lokalisierung daher.

„Lebe auf dem japanischen Land, umgeben von Natur. Bringe ein altes Landhaus wieder auf Vordermann, richte dir deinen Garten ein, lege Ackerfelder an und werde zum Selbstversorger. Genieße die Kirschblüten im Frühling sowie Straßenfeste und Kratzeis im Sommer. Im Herbst erwarten dich geröstete Süßkartoffeln und buddhistische Andachten – im Winter läutest du an Silvester die Glocke und besuchst den Schrein zu Neujahr. Genieße das gute alte japanische Leben und verbringe eine ruhige, entspannte Zeit.“

So berichtet das Entwicklerteam von Game Start über die Apple Arcade-Neuerscheinung. Beim ersten Start fährt der Protagonist mit dem Zug aufs Land und möchte dort sein neues Bauernhaus bewohnen. Dieses ist jedoch zunächst arg heruntergekommen und benötigt vorab etwas Pflege, Reinigung und Instandsetzung. Unkraut muss gejätet, Putzeimer und Lappen organisiert und gewischt, und die Räume von Müll gereinigt werden.

Simple Steuerung und kleine Anleihen an Stardew Valley

Die Steuerung von Japanese Rural Life Adventure ist dabei so simpel wie schnell erklärt: Den Protagonisten bewegt man über einfaches Antippen auf den Bereich des Ziels, so dass die Figur automatisch dorthin geht. Aufgaben wie Unkraut jäten werden durch Wischgesten oder Antippen erledigt. Darüber hinaus gibt es ein Nachschlagewerk, in dem sich Werkzeuge, Aufgaben und mehr finden, um sich in der zunächst noch ungewohnten Umgebung zurechtfinden zu können. Der Einstieg ins Spiel wird einem daher leicht gemacht und ist ebenso entspannt wie das gesamte Gameplay.

Gehalten ist Japanese Rural Life Adventure in einem aktuell beliebten PixelArt-Design, das man auch schon von Titeln wie Stardew Valley oder dem just erschienenen RPG Sea of Stars kennt. Zu diesem niedlichen kleinen Spiel passt die Grafik hervorragend, da auch auf viele kleine Details geachtet wurde. Vögel und Libellen fliegen durch die Gegend, es gibt zig verschiedene Pflanzenarten und größere Gebiete, die man erkunden kann.

Anleihen an das bekannte und beliebte Stardew Valley sind definitiv nicht von der Hand zu weisen, allerdings wirkt Japanese Rural Life Adventure zumindest zu Beginn weniger komplex und dadurch einfach zugänglicher. Wer den direkten Vergleich anstellen möchte, findet Stardew Valley (App Store-Link) übrigens mittlerweile auch bei Apple Arcade. Das Spiele-Abo lässt sich weiterhin zum Preis von 4,99 Euro pro Monat buchen und jederzeit kündigen.