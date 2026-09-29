JBL Cinema SB MK2-Serie: Neue Soundbars können zum Surround-System werden

JBL bringt mit der neuen Cinema SB MK2-Serie gleich mehrere Soundbars für das heimische Wohnzimmer an den Start. Das Highlight: Dank der neuen SurroundPlay-Technologie können kompatible JBL-Lautsprecher kabellos als Rear-Speaker eingesetzt werden. Damit soll echter Surround-Sound deutlich einfacher einzurichten sein als bei klassischen Heimkino-Systemen.

SurroundPlay ist die zentrale Neuerung der Serie: Zwei kompatible JBL-Lautsprecher lassen sich kabellos mit der Soundbar verbinden und übernehmen anschließend die Aufgabe der hinteren Surround-Kanäle. Zusammen mit Dolby Atmos soll so ein deutlich räumlicheres Klangbild entstehen. Ein dedizierter Center-Kanal kümmert sich derweil um klar verständliche Dialoge, auch wenn auf dem Bildschirm gerade Explosionen und andere Action-Effekte dominieren.

An der Spitze steht die JBL SB595MK2 mit 440 Watt Ausgangsleistung und einem kabellosen 6,5-Zoll-Subwoofer. Zwei nach oben abstrahlende Treiber unterstützen True Dolby Atmos und sollen für einen besonders immersiven Heimkino-Sound sorgen. Eine Stufe darunter positioniert sich die JBL SB580MK2, die ebenfalls 440 Watt und einen kabellosen 6,5-Zoll-Subwoofer bietet und Dolby Atmos unterstützt.

JBL setzt auf kompaktere Verpackung

Wer weniger Leistung benötigt, findet mit der JBL SB550MK2 eine Variante mit 360 Watt und kabellosem Subwoofer. Sie soll vor allem den alltäglichen TV-Sound aufwerten und dabei einfach einzurichten sein. Noch kompakter fällt die JBL SB510MK2 aus: Das All-in-One-Modell kommt auf 200 Watt und integriert den Subwoofer direkt in die Soundbar, so dass zusätzliche Komponenten sind hier nicht nötig sind.

Neben dem Klang hat JBL auch die Verpackung überarbeitet. Die Soundbars lassen sich zusammen mit dem Subwoofer zu einer kompakten U-Form zusammenklappen. Dadurch soll das Verpackungsvolumen um bis zu 20 Prozent sinken. Das spart Platz beim Transport und soll gleichzeitig dazu beitragen, den CO₂-Fußabdruck der Produkte zu reduzieren.

Die neue JBL Cinema SB MK2-Serie soll ab dem 1. Oktober 2026 in ausgewählten Märkten über die JBL-Website erhältlich sein. Die offiziellen Verkaufspreise starten ab 199,99 Euro für die JBL SB510MK2 und enden bei 449,99 Euro für das Top-Modell der Serie, der JBL SB595MK2. Zum Marktlaunch ist der JBL Flip 7 das kompatible Modell, das als zusätzlicher Rear-Lautsprecher mit der Soundbar kombiniert werden kann.