JBLs neue PartyBox Ultimate 2 und Pulse 6: Mehr Sound, mehr Licht, mehr Party

Das bekannte Audio-Unternehmen JBL legt bei den eigenen Party-Lautsprechern nach: Mit der PartyBox Ultimate 2 und dem Pulse 6 bringt der Hersteller zwei neue Modelle an den Start, die Sound und Licht noch stärker miteinander verbinden. Während die PartyBox Ultimate 2 als leistungsstarkes Flaggschiff für große Partys positioniert ist, richtet sich der kompaktere Pulse 6 an alle, die Musik und eine flexible Lichtshow auch unterwegs kombinieren möchten. Beide Modelle setzen dabei auf JBLs neue AI Sound Boost-Technologie.

Bei der PartyBox Ultimate 2 steht vor allem eines im Mittelpunkt: Leistung. JBL gibt eine Ausgangsleistung von 1.500 Watt an, was 36 Prozent mehr Power gegenüber der Vorgängergeneration entspricht. Für den Sound sorgt eine überarbeitete Akustik-Architektur mit zwei PEN-Hochtönern samt Akustikhörnern, zwei 5-Zoll-Mitteltönern und zwei 10-Zoll-Woofern. Das soll für eine breitere Bühne, kräftigeren Bass und eine detailreichere Wiedergabe sorgen.

AI Sound Boost soll Verzerrungen reduzieren

Damit die hohe Leistung auch bei maximaler Lautstärke möglichst sauber bleibt, analysiert AI Sound Boost das Audiosignal kontinuierlich in Echtzeit. Die Technologie passt die akustische Performance entsprechend an und soll so einen dynamischen Sound mit möglichst geringer Verzerrung ermöglichen. JBL kombiniert damit klassische Lautsprecher-Hardware mit softwarebasierter Optimierung. Dieser Ansatz ist mittlerweile auch schon bei deutlich kompakteren Bluetooth-Speakern angekommen.

Auch optisch will die PartyBox Ultimate 2 einiges auffahren. Die neue JBL PartyBox Lightshow arbeitet mit dynamischen Ripple-Effekten, mehrschichtiger Beleuchtung und einer Bodenprojektion. Eine Besonderheit sitzt direkt am Lautsprecher: Der Lautstärkeregler dient gleichzeitig als Touchscreen-Controller. Darüber lassen sich unter anderem Songs, Beleuchtung und Einstellungen steuern. Karaoke-Fans bekommen zudem eine integrierte EasySing AI Vocal Removal, die Gesang aus Songs entfernen und sie so für Karaoke vorbereiten kann.

Trotz ihrer Größe soll die PartyBox Ultimate 2 möglichst flexibel bleiben. Größere Räder erleichtern den Transport, während WLAN, Bluetooth LE Audio, Auracast, AirPlay, Chromecast und Spotify Connect zahlreiche Möglichkeiten zur Wiedergabe und Vernetzung bieten. Mehrere kompatible Lautsprecher lassen sich ebenfalls miteinander verbinden. Die PartyBox Ultimate 2 kann damit sowohl klassische Streaming-Zentrale als auch Teil eines größeren Multi-Speaker-Setups sein.

Pulse 6 bringt Sound und Licht zusammen

Deutlich kompakter fällt der neue JBL Pulse 6 aus. Der portable Lautsprecher kombiniert 360-Grad-Sound mit einer individuell anpassbaren Lichtshow. JBL verspricht dank AI Sound Boost und einem überarbeiteten Akustikdesign einen klareren, ausgewogeneren Klang mit tieferem Bass. Gleichzeitig reagiert die Beleuchtung auf die Musik und kann je nach Situation von dynamischer Partybeleuchtung bis zu dezenter Ambient-Beleuchtung angepasst werden.

Beim Pulse 6 wird sogar der neue Metall-Tragegriff Teil der Lichtshow. Dazu kommen Funktionen für ruhigere Momente: Im Sunset Mode wird die Beleuchtung über einen zuvor in der JBL-One-App festgelegten Zeitraum langsam gedimmt. Eine neue Nachtlichtfunktion lässt sich per Doppeltipp aktivieren und taucht die Umgebung in warmes Licht. Über Auracast kann der Pulse 6 außerdem mit weiteren kompatiblen JBL-Lautsprechern verbunden werden, Licht und Farben lassen sich mit weiteren Pulse-6- und kompatiblen PartyBox-Modellen synchronisieren.

Beide Neuheiten starten am 6. Oktober 2026. Die JBL PartyBox Ultimate 2 kommt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.599 Euro auf den Markt. Der JBL Pulse 6 kostet 299,99 Euro. Beide Neuerscheinungen werden über die offizielle Website von JBL sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.