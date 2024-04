JET und PACE: Neue Partnerschaft für mobiles Zahlen an der Tankstelle

Das Unternehmen PACE Telematics bietet mobiles Bezahlen auf dem europäischen Tankstellenmarkt an. Nun hat man sich mit einer der größten deutschen Tankstellenmarken Deutschlands, JET, zusammengetan, um das Bezahlen nach dem Tankvorgang noch schneller und einfacher abwickeln zu können.

Mit sofortiger Wirkung wird JET in Deutschland im gesamten Netzwerk an über 680 Stationen die Connected Fueling-Plattform von PACE als zentrale Lösung für das mobile Bezahlen einsetzen. Dies ermöglicht es der Kundschaft von JET, die PACE Drive-App (App Store-Link) sowie digitale Zahlungsmittel wie die DKV Mobility-App und die Hoyer-App an allen JETStationen zu nutzen. Die Einbindung weiterer digitaler Akzeptanzpartner ist zudem bereits in Planung. Der In-App Zahlungsprozess sieht in der Praxis wie folgt aus:

An der gewünschten Tankstelle angekommen, wählen die Nutzerinnen und Nutzer ihre bevorzugte Zapfsäule aus. Sie tanken wie gewohnt und autorisieren die Transaktion mit ihrer gewünschten Zahlungsmethode. Die Fahrt kann wieder aufgenommen werden. Die Belege werden in der App gespeichert und zusätzlich per E-Mail zugesendet. Durch ein zweistufiges Autorisierungsverfahren und der Verschlüsselung von Daten ist die Sicherheit zu jeder Zeit gewährleistet.

PACE Drive integriert mehr als 680 JET-Tankstellen

Die PACE Drive-App ist kostenlos im Apple App Store erhältlich und kann auf dem Smartphone, der Smartwatch sowie per Apple CarPlay und Android Auto direkt im Fahrzeug genutzt werden. Sie unterstützt neben giropay eine Vielzahl von weiteren Zahlungsmethoden, einschließlich VISA, Mastercard, AMEX, PayPal, Apple Pay und Google Pay. Nutzerinnen und Nutzer können ihre bevorzugten Zahlungsmethoden schon bei der Registrierung hinterlegen und sie dann direkt in der App nutzen.

Das unkomplizierte Zahlen an der Zapfsäule ist mit einer besonders hohen Anzahl an Kundschaft pro Standort eine wichtige Ergänzung. Personen, die den Komfort des mobilen Bezahlens per App schätzen – wie beispielsweise Motorradfahrende, die den Helm nicht absetzen möchten oder Eltern mit kleinen Kindern – haben so eine leicht zugängliche Alternative. Gleichzeitig können sich die Tankstellenteams mehr Zeit für die Kundschaft nehmen, die in Shop und Bistro einkaufen oder dort ihre Tankfüllung bezahlen möchten.