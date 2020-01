Jetzt aber: Sony-Fernseher mit HomeKit und AirPlay 2 kompatibel

Im Dezember hatte Sony mit dem Rollout schon begonnen, kurz darauf das Update aber wieder zurückgezogen. Jetzt ist es aber soweit: Auch hierzulande kann man die neue Firmware v6.3598 installieren und profitiert dann von HomeKit und AirPlay 2. Folgende Fernseher sind mit HomeKit und AirPlay 2 kompatibel:

Sony A9F Series (2018)

Sony Z9F Series (2018)

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85″, 75″, 65″ und 55″ Modelle)

Das Update wird automatisch eingespielt, was allerdings länger dauern kann. Wer direkt aktualisieren will, spielt die neue Firmware manuell ein. Danach ist euer TV in HomeKit auffindbar, ebenso könnt ihr Inhalte von iPhone, iPad und Mac schnell auf den TV bringen – ohne Apple TV.

Das Update hat noch weitere Funktionen im Gepäck