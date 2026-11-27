Der Black Friday geht bei JMGO in die nächste Runde: Am Freitag, dem 27. November 2026, startet der Projektorhersteller einen exklusiven 24-Stunden-Flash-Sale. Dabei werden ausgewählte Heimkino-Bundles noch einmal deutlich im Preis reduziert.

Die Pakete kombinieren verschiedene Projektoren mit praktischem Zubehör wie Bodenständer, Leinwand und zwei 3D-Brillen. Los geht es bereits ab 819 Euro. Besonders attraktiv fällt der Rabatt beim N1S Ultimate aus, bei dem die Kundschaft gegenüber dem regulären Bundle-Preis bis zu 60 Prozent sparen kann.

Den Einstieg macht der N1S 4K: Der kompakte Laserprojektor bietet 4K-Auflösung, 1.700 ISO-Lumen, Google TV und natives Netflix. Autofokus und automatische Trapezkorrektur sollen zudem für eine unkomplizierte Einrichtung sorgen. Im Flash-Sale gibt es das Komplettpaket inklusive Bodenständer, zwei 3D-Brillen und 100-Zoll-Faltleinwand für 819 statt 1.645 Euro, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Noch mehr Flexibilität verspricht der N1S Ultimate mit 4K-Triple-Laser-Technik, 3.300 ISO-Lumen und integriertem Gimbal. Das entsprechende Bundle kostet 1.199 statt 3.175 Euro, wodurch sich satte 60 Prozent sparen lassen.

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N3 Ultimate: 4K-Heimkino mit Gaming-Power

Für anspruchsvolle Heimkino- und Gaming-Fans hat JMGO den N3 Ultimate im Angebot. Der 4K-Projektor erreicht bis zu 5.800 ISO-Lumen und kombiniert AI-Gimbal, optischen Zoom und Lens Shift in einem System. Dadurch lässt sich das Bild flexibel ausrichten, ohne ausschließlich auf digitale Trapezkorrektur angewiesen zu sein. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten: 240 Hz Bildwiederholrate, VRR-Unterstützung und eine Eingabeverzögerung von nur 1 ms sollen für ein besonders flüssiges Spielerlebnis sorgen. Die Bundles mit Bodenständer, zwei 3D-Brillen und Photon-Leinwand kosten je nach Größe 2.499 Euro (100 Zoll), 2.659 Euro (120 Zoll) oder 2.909 Euro (135 Zoll). Gegenüber den regulären Preisen von 3.835 Euro, 4.035 Euro beziehungsweise 4.335 Euro entspricht das Rabatten von 35, 34 und 33 Prozent.

Wer noch mehr Helligkeit und Kontrast sucht, wird bei der IRIS-Serie fündig. Der IRIS Ultra bietet echtes 4K bei 120 Hz, eine Triple-Laser-Lichtquelle, bis zu 4.500 ISO-Lumen und ein natives Kontrastverhältnis von 7.000:1. Dolby Vision wird ebenfalls unterstützt, die mögliche Bildgröße reicht bis zu 300 Zoll. Die Bundles inklusive Bodenständer und zwei 3D-Brillen kosten mit 100-Zoll-Photon-Leinwand 2.439 statt 3.235 Euro (25 Prozent Rabatt), mit 120-Zoll-Leinwand 2.539 statt 3.435 Euro (26 Prozent) und mit 135-Zoll-Leinwand 2.739 statt 3.735 Euro (27 Prozent).

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Tiefstes Schwarz, mehr Details in dunklen Szenen: Das branchenführende native Kontrastverhältnis von 7.000:1, die Dual-Iris mit 6+9 Lamellen und die...

Noch eine Schippe drauf legt der IRIS Ultra Max: Er kommt auf bis zu 6.500 ISO-Lumen und ein natives Kontrastverhältnis von 10.000:1. Die Ausstattung umfasst ebenfalls 4K bei 120 Hz, Triple-Laser-Technik und Dolby Vision. Die Preise für die Bundles liegen bei 3.279 Euro (100 Zoll, regulär 4.235 Euro, 23 Prozent Rabatt), 3.379 Euro (120 Zoll, regulär 4.435 Euro, 24 Prozent Rabatt) und 3.529 Euro (135 Zoll, regulär 4.735 Euro, 25 Prozent Rabatt).

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Alle Flash-Sale-Angebote auf einen Blick

Vom vergleichsweise günstigen N1S-4K-Komplettpaket bis zum besonders hellen IRIS Ultra Max deckt JMGO demnach mit dem aktuellen Black Friday-Flash-Sale ein breites Spektrum ab. Sämtliche genannten Bundles enthalten einen passenden Bodenständer und zwei 3D-Brillen. Bei den N1S-Modellen gehört eine 100-Zoll-Faltleinwand dazu, bei N3 Ultimate und IRIS-Serie jeweils eine Photon-Leinwand in der gewählten Größe. Der entscheidende Zeitpunkt: Der Flash-Sale gilt ausschließlich am Freitag, 27. November 2026, von 00:00 bis 23:59 Uhr (CET). Erhältlich sind die Angebote über den offiziellen JMGO EU-Shop und Amazon.