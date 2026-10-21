John Ternus über Apples Designphilosophie: „Design bedeutet uns alles“

Apple setzt seit jeher auf die enge Verzahnung von Design und Technik. Auch der neue CEO John Ternus sieht darin einen entscheidenden Erfolgsfaktor des Unternehmens. In einem ausführlichen Interview mit dem Magazin TIME spricht er über seine Zusammenarbeit mit den Designteams und erklärt, warum Design bei Apple weit mehr ist als die Gestaltung schöner Produkte.

Bereits in der vergangenen Woche veröffentlichte TIME ausgewählte Zitate aus dem Gespräch mit John Ternus. Inzwischen ist auch das vollständige Interviewvideo erschienen. Darin geht es unter anderem um seine neue Rolle an der Spitze von Apple, den Führungswechsel und seine aktuellen Prioritäten. Besonders interessant ist dabei der Blick hinter die Kulissen der Produktentwicklung: Ternus spricht darüber, wie eng er mit den Designteams zusammenarbeitet und welchen Stellenwert die Gestaltung innerhalb des Unternehmens einnimmt.

John Ternus arbeitet seit Jahren eng mit den Designteams zusammen

Seit seinem offiziellen Amtsantritt als Apple-CEO im vergangenen Monat gibt es Berichte darüber, dass Ternus viel Zeit direkt mit den Designteams verbringt. Im Interview wird er deshalb konkret gefragt, wie stark er selbst noch in den Designprozess involviert ist. Seine Antwort macht deutlich, dass die Zusammenarbeit für ihn keineswegs neu ist. Als ausgebildeter Maschinenbauingenieur und Produktentwickler arbeitet er bereits seit seinem Einstieg bei Apple eng mit den Industriedesignern zusammen.

„Es ist lustig, denn als Produktdesigner – ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur – arbeiten Produktdesigner am engsten mit Industriedesignern zusammen. Daher arbeite ich seit meinem Einstieg bei Apple Hand in Hand mit den Industriedesignern. Und es ist eine großartige Zusammenarbeit.“

Design steht bei Apple im Mittelpunkt

Für Ternus ist diese enge Zusammenarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur. Er betont, dass sich Apple gerade dadurch von anderen Unternehmen unterscheidet, dass Design nicht erst nachträglich in den Entwicklungsprozess einfließt. Stattdessen arbeiten Design- und Ingenieurteams von Anfang an gemeinsam an neuen Produkten. Dabei geht es sowohl um die Hardware als auch um die Software sowie darum, technische Möglichkeiten und gestalterische Ansprüche miteinander zu verbinden.

„Ich denke, das Besondere an diesem Unternehmen ist, dass das Design im Mittelpunkt steht. Design bedeutet uns alles. Und das Unglaubliche ist: Unsere Designer, sowohl auf der Software- als auch auf der Hardware-Seite, verstehen die Technik wirklich. Und die Ingenieure haben ein sehr tiefes Verständnis für Design. Daher ist es eine wirklich kraftvolle Zusammenarbeit. Es ist nicht so, dass ein Designer etwas skizziert, es dann über die Mauer wirft und sagt: ‚Macht das mal.‘ Von Anfang an arbeiten die Teams zusammen, und es ist einfach wunderbar, ein Teil davon zu sein.“

Mit seinen Aussagen unterstreicht Ternus ein Prinzip, das Apple seit Jahren prägt: Gute Produkte entstehen nicht dadurch, dass ein Designteam zunächst einen Entwurf erstellt und die Technikabteilung diesen anschließend umsetzt. Vielmehr sollen beide Seiten ihre Perspektiven frühzeitig einbringen. Dass die Designer die technischen Herausforderungen verstehen und die Ingenieure ein ausgeprägtes Gespür für Gestaltung mitbringen, sieht Ternus als entscheidenden Vorteil. Auch wenn er seine persönliche Rolle im aktuellen Designprozess nicht im Detail aufschlüsselt, macht er deutlich, dass die Zusammenarbeit mit den Designern für ihn seit Langem zum Arbeitsalltag gehört. Das vollständige Interview mit John Ternus ist im veröffentlichten TIME-Video zu sehen, das wir euch unter dem Artikel eingebunden haben.