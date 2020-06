Joyn: Ausgewählte Serien jetzt mit Originalton anschauen

ProSiebenSat.1 betreibt den Streamingdienst Joyn (App Store-Link) und zeigt dort diverse Inhalte auf Abruf. Natürlich könnt ihr auch auf das Live-TV zugreifen. Falls ihr Filme und Serien gerne im Originalton guckt, könnt ihr bei Joyn seit letzter Woche die entsprechende Einstellung vornehmen.

Zum Start sind aber nur ausgewählte Serien im Originalton verfügbar. Unter anderen ist Grey’s Anatomy mit englischer Sprachausgabe erhältlich. Aktuell läuft ja die 16. Staffel bei Joyn. Weitere Serien die mit Originalton funktionieren wären:

The Good Place (Englisch OV)

The Handmaid’s Tale (Englisch OV)

The Pier (Spanisch OV)

La Zona (Spanisch OV)

Büro der Legenden (Französisch OV)

Die entsprechende Tonspur kann dann über das Sprechblasen-Icon direkt im Player ausgewählt werden.

Aber es gibt ein paar Einschränkungen: Aktuell kann die Originaltonspur nur im Web und auf Android-Geräten gewählt werden – iOS soll aber in Kürze kommen. Des Weiteren ist die OV-Funktion nur für Nutzer von Joyn PLUS+ verfügbar. Joyn PLUS+ könnt ihr bei Interesse 30 Tage kostenlos ausprobieren.

Joyn fungiert weiterhin als Mediathek und bietet Zugriff auf Inhalte von ProSieben, Sat1, Comedy Central, Kabel1, Sixx, DMAX, Welt und mehr. Als Free-Nutzer muss man mit Werbung leben, PLUS+-Nutzer können die Inhalte ohne Werbeunterbrechungen genießen.